Mùng 4 tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón 136.000 khách

Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 834 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách, xác lập đỉnh mới trong dịp tết Giáp Thìn. Phân bổ khách ở ga trong nước đạt gần 91.000 lượt, ga quốc tế duy trì mức tương đương những ngày trước (khoảng 45.000 lượt). Lượng hành khách tương đương ngày 7-2 (28 tết) với 134.000 lượt khách đi.

Những ngày tới, dự báo lượng khách từ các tỉnh đến sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn. Do đó, phía cảng sẽ bố trí Tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, phối hợp Đồn Công an CHKQT Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu. Đồng thời, cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; tăng cường phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông.

Từ đầu tháng 2-2024, sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ để góp phần giải tỏa ùn ứ tại sân bay. Mô hình A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) được các đơn vị phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu để ra các quyết định trong quá trình điều phối, vận hành. Việc này phát huy hiệu quả khi giúp các đơn vị chủ động biết tình trạng chuyến bay, khả năng dự báo, lập kế hoạch, nâng số chuyến đúng giờ tăng 20%.

