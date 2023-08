Muôn nỗi lo đầu năm học

Hồi hộp chờ danh sách lớp

Tuần qua, nhiều gia đình có con năm nay vào lớp 1 các trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp như “ngồi trên đống lửa” do danh sách xếp lớp công bố muộn hơn các năm trước. Chị Thục Hân, phụ huynh có con vào lớp 1, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp), cho biết, mặc dù đã nộp hồ sơ nhập học nhưng vì lo hồ sơ trục trặc nên hai vợ chồng nhiều lần đến trường hỏi thăm danh sách lớp. Ngày 21-8 vừa qua, thời điểm học sinh lớp 1 các trường tiểu học trên địa bàn các quận, huyện khác tựu trường, trường con chị học mới công bố danh sách lớp. Vì vậy, thời gian tập trung của học sinh khối 1 dời lại trễ 2 ngày so với kế hoạch chung của thành phố. Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Gò Vấp), danh sách lớp được công bố trước 4 ngày so với ngày tựu trường của học sinh khối 1 là 22-8. Tuy nhiên, danh sách này chỉ ổn định ở các lớp thường, còn lớp tích hợp vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký của phụ huynh.

Tại quận Tân Bình, một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho hay, khối 1 đã tựu trường nhưng do số lượng học sinh đăng ký lớp tích hợp chưa đủ điều kiện mở lớp nên trường thông báo nhận thêm hồ sơ đăng ký của phụ huynh có nguyện vọng cho con học chương trình tích hợp. Riêng tại quận 8, dù danh sách phân tuyến học sinh được công bố từ giữa tháng 8 nhưng ở một số khu vực giáp ranh các huyện ngoại thành, tỷ lệ dân nhập cư cao, số lượng học sinh ra lớp chưa đủ chỉ tiêu phân bổ, buộc các trường vừa ổn định dạy học vừa nhận thêm học sinh sau ngày tựu trường.

Năm nay, nhiều phụ huynh chưa quen đăng ký tuyển sinh trực tuyến dẫn đến công tác tuyển sinh kéo dài thành nhiều đợt, kết quả phân bổ chỗ học cho học sinh công bố muộn khiến các trường bị động trong công tác tổ chức lớp. Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi học sinh các khối lớp tựu trường, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ rà soát, thống kê tỷ lệ học sinh chưa ra lớp trên địa bàn để chủ động có phương án bố trí lớp, đảm bảo không có học sinh ra lớp mà không có chỗ học.

Vất vả mua đồng phục, sách giáo khoa

Ngoài nỗi lo danh sách lớp, phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 và 6 còn đối mặt với bài toán nan giải khác là mua đồng phục. Chị Thu Trà, phụ huynh có con học lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận 12), nói, trường cho phép phụ huynh lựa chọn giữa hai phương án đăng ký mua đồng phục tại trường hoặc mua tại các cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Do công việc bận rộn nên phụ huynh này chọn hình thức đăng ký mua đồng phục tại trường. Vào thời điểm phụ huynh đăng ký, kho đồng phục của trường chỉ còn đồng phục cỡ to nên sau khi mua xong, chị phải tìm chỗ sửa quần áo cho phù hợp kích cỡ của bé.

Cùng cảnh ngộ, một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh), chia sẻ, trường ưu tiên bán đồng phục theo bộ, không tách rời áo và quần nên phụ huynh phải mua bên ngoài do con không phù hợp kích cỡ may sẵn tại trường. Theo phản ảnh của nhiều phụ huynh, năm nay các trường ưu tiên bán đồng phục cho học sinh các lớp đầu cấp do là học sinh mới, riêng các khối lớp còn lại sẽ mua đồng phục sau ngày tựu trường.

Một băn khoăn nữa của phụ huynh là dù ngày khai giảng đã cận kề nhưng thời điểm hiện tại, phụ huynh khó tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con ở nhiều hệ thống nhà sách lớn. Một số cửa hàng yêu cầu phụ huynh mua nguyên bộ sách giáo khoa, không bán lẻ sách theo từng môn học. Trong khi đó, năm học 2023-2024, hầu hết các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TPHCM sử dụng sách giáo khoa ở nhiều bộ sách khác nhau trong cùng khối lớp khiến phụ huynh vất vả tìm nhiều nơi mới gom đủ sách giáo khoa theo danh mục quy định của trường.

Để gỡ rối cho phụ huynh, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - đơn vị phát hành 2 bộ sách “Chân trời sáng tạo” và “Kết nối tri thức với cuộc sống”, thông tin, phụ huynh có thể đến các cửa hàng của công ty sách và thiết bị trường học, hệ thống nhà sách FAHASA và các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để mua lẻ sách giáo khoa theo từng môn học. Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn học sinh dùng chung sách giáo khoa ở thư viện trong thời điểm chưa có đủ sách giáo khoa vào đầu năm học.