Mỹ phối hợp với đồng minh xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật

Ngày 12-4, bà Amanda Sloat, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ kiêm Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Âu của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết, Washington đang phối hợp với các đồng minh xứ lý vụ rò rỉ tài liệu mật - sự việc được cho làm lộ năng lực quân sự của một số đối tác của Mỹ.

Theo tờ Politico, các thành viên trong Liên minh tình báo Ngũ nhãn (FVEY) - gồm Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand - đã yêu cầu Mỹ báo cáo về tình hình. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết, Washington bày tỏ ý định hợp tác với Seoul nhằm giải quyết vấn đề các tài liệu mật của Bộ Quốc phòng bị rò rỉ, trong đó chứa nội dung Mỹ nghe lén các quan chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc. Trong khi đó, các chính trị gia ở nhiều quốc gia đã đặt câu hỏi về lý do vì sao các tài liệu mật lại bị công khai trên mạng.

Đây có thể là vụ rò rỉ thông tin gây thiệt hại nặng nề nhất cho Chính phủ Mỹ kể từ khi WikiLeaks công bố hàng ngàn tài liệu về công cụ theo dõi của CIA vào năm 2013. Một số chuyên gia an ninh quốc gia và quan chức Mỹ nghi ngờ người tiết lộ thông tin có thể là công dân Mỹ.