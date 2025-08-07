Thế giới

Mỹ: Xả súng tại căn cứ quân sự, 5 người bị thương

SGGPO

Theo CNN, sáng 6-8 (giờ địa phương), một binh sĩ Mỹ đã xả súng vào các đồng đội tại căn cứ Fort Stewart ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, làm 5 người bị thương.

Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3, Chuẩn tướng John Lubas thông tin về nghi phạm tại buổi họp báo sau vụ xả súng. Ảnh: MSNBC
Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3, Chuẩn tướng John Lubas thông tin về nghi phạm tại buổi họp báo sau vụ xả súng. Ảnh: MSNBC

Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3, Chuẩn tướng John Lubas xác nhận, nghi phạm nổ súng là trung sĩ Quornelius Radford đã sử dụng một khẩu súng ngắn cá nhân chứ không sử dụng vũ khí quân dụng. Các binh sĩ tại hiện trường đã ngay lập tức khống chế đối tượng.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ nổ súng của Quornelius Radford. Những người bị thương đều ở trong tình trạng ổn định. Nghi phạm đang bị giam giữ tại Sở Điều tra Tội phạm Quân đội. Căn cứ Fort Stewart đã bị phong tỏa. Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump đã nhận được báo cáo về vụ việc và Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát tình hình. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố lực lượng thực thi pháp luật liên bang đang phối hợp để hỗ trợ.

Fort Stewart là căn cứ lục quân lớn nhất ở khu vực phía Đông sông Mississippi, rộng gần 1.100 km2. Căn cứ này là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh Số 3 của quân đội Mỹ.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Fort Stewart xả súng căn cứ quân sự Mỹ Karoline Leavitt Donald Trump Pam Bondi vũ khí quân dụng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn