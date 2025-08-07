Mỹ: Xả súng tại căn cứ quân sự, 5 người bị thương

Theo CNN, sáng 6-8 (giờ địa phương), một binh sĩ Mỹ đã xả súng vào các đồng đội tại căn cứ Fort Stewart ở bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, làm 5 người bị thương.

Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3, Chuẩn tướng John Lubas thông tin về nghi phạm tại buổi họp báo sau vụ xả súng. Ảnh: MSNBC

Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 3, Chuẩn tướng John Lubas xác nhận, nghi phạm nổ súng là trung sĩ Quornelius Radford đã sử dụng một khẩu súng ngắn cá nhân chứ không sử dụng vũ khí quân dụng. Các binh sĩ tại hiện trường đã ngay lập tức khống chế đối tượng.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ nổ súng của Quornelius Radford. Những người bị thương đều ở trong tình trạng ổn định. Nghi phạm đang bị giam giữ tại Sở Điều tra Tội phạm Quân đội. Căn cứ Fort Stewart đã bị phong tỏa. Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump đã nhận được báo cáo về vụ việc và Chính phủ Mỹ đang theo dõi sát tình hình. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố lực lượng thực thi pháp luật liên bang đang phối hợp để hỗ trợ.

Fort Stewart là căn cứ lục quân lớn nhất ở khu vực phía Đông sông Mississippi, rộng gần 1.100 km2. Căn cứ này là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh Số 3 của quân đội Mỹ.

PHƯƠNG NAM