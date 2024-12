Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 11,9 triệu lượt khách lưu trú

Năm 2024, du lịch TP Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ và đạt kết quả ấn tượng. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn đón và phục vụ gần 10,9 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2023, vượt 29,3% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,1 triệu lượt, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 65,8% so với kế hoạch năm 2024. Khách nội địa ước đạt hơn 6,7 triệu lượt, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 13,9% so với kế hoạch năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 31 ngàn tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2023, vượt 10,8% so với kế hoạch năm 2024.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng cho cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch TP Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện có 23 đường bay đến TP Đà Nẵng. Năm 2024, địa phương đã mở lại nhiều đường bay nội địa, quốc tế; đưa vào khai thác thêm một số thị trường mới. Tần suất trung bình 111 chuyến bay/ngày đến Đà Nẵng, trong đó 52 chuyến quốc tế, 59 chuyến nội địa.

Ngoài ra, trong năm này, Đà Nẵng đón 41.000 lượt khách đường biển, tăng 122% so với năm 2023; đón 643.108 lượt khách bằng đường sắt, tăng 43,5% so với năm 2023.

Năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, ông Trần Chí Cương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị, năm 2025, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cần tiếp tục có giải pháp thích ứng, cách làm mới, sáng tạo, phát triển hoạt động kinh doanh và tích cực tham gia cùng thành phố tổ chức các sự kiện lễ hội thu hút khách, xúc tiến mở rộng thị trường và đường bay quốc tế trực tiếp, làm mới sản phẩm dịch vụ, thực hiện chuyển đổi số... để khai thác du lịch hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân đồng lòng chung tay với thành phố trong phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách.

XUÂN QUỲNH