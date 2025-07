Nam bộ có thể mưa dông chiều và tối nay

Cơn dông ở TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm qua 7-7, nhiều khu vực thuộc Tây Bắc bộ và Nam bộ đã xảy ra mưa to cục bộ.

Lượng mưa ghi nhận đến rạng sáng 8-7 tại một số trạm đo cụ thể như sau: Trường Xuân (Đồng Tháp) 125,6mm; Nhơn Hòa Lập (Tây Ninh) 62,2mm; Pha Long (Lào Cai) 66,6mm và Yên Thượng (Phú Thọ) 57,4mm.

Dự báo trong ngày và đêm 8-7, vùng núi Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

TPHCM trong ngày 8-7 có mưa rào, sau đó trời nhiều mây và oi nóng kéo dài đến tối. Theo các mô hình dự báo thời tiết quốc tế như GFS (Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu) và AccuWeather (Hoa Kỳ), từ trưa đến chiều, TPHCM giảm mưa nhưng vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C, nhưng do độ ẩm dao động từ 65-77%, chỉ số RealFeel có thể vượt 39 độ C, gây cảm giác oi bức, ngột ngạt. Gió thổi từ hướng Tây Nam.

Đến chiều tối và đêm, mây tiếp tục dày, khả năng có dông nhẹ rải rác. Nhiệt độ về đêm giảm dần còn 27-28 độ C, tuy nhiên không khí vẫn khá hầm (oi) do độ ẩm không giảm mạnh.

Ngày 8-7 Hà Nội oi nóng, nhiệt độ và độ ẩm cao, chỉ số RealFeel rất cao, có thể gây mệt mỏi nếu ra ngoài lâu. Đêm có thể có dông, nên đề phòng sét, gió giật. Cơ quan khí tượng khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời thời gian dài (11-15 giờ), mang theo nón (mũ), áo chống nắng, uống nước đầy đủ.

PHÚC HẬU