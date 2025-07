Khen thưởng lực lượng phá án vụ tàng trữ, vận chuyển 1,3 tấn thuốc nổ

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa trao giấy khen cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh chuyên án, triệt phá vụ án vận chuyển trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ.

Thay mặt Công an Quảng Ngãi, Đại tá Võ Văn Dương, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phá án

Trước đó, vào tối ngày 8-5, tại tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường, xã Vạn Tường, lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang 2 mẹ con Trương Thị Bé (sinh năm 1979) và Phạm Thành An (sinh năm 2002, cùng trú tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tạm giữ 90kg thuốc nổ.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện, tạm giữ 1.306kg thuốc nổ, 3.895 kíp nổ; đồng thời bắt giữ thêm 2 đối tượng.

Số đối tượng trên chuyên mua bán, tàng trữ thuốc nổ để cung cấp cho các đối tượng khai thác hải sản trái phép trên biển.

