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Nam bộ giảm mưa, Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng

SGGPO

Từ hôm nay 20-6, nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc bộ và Trung bộ. Nam bộ giảm mưa trước khi vào đợt mưa mới.

PHÚC HẬU - THY HOÀNG

Từ khóa

Nắng nóng Bắc bộ Trung bộ Nam bộ giảm mưa dự báo thời tiết

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