Chiều và đêm 14-8: Mưa dông gia tăng ở Bắc bộ và Nam bộ

Chiều và đêm 14-8, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông. Trong đó, Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Theo dự báo chiều và đêm nay, TPHCM có thể có mưa rào. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều và đêm nay, các khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ở khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện trong chiều và đêm 14-8. Mưa dông có thể xuất hiện theo từng khu vực.

Trong đó, tại TPHCM, hôm nay mây tăng, nắng yếu và gián đoạn. Từ đầu giờ chiều đến tối, mưa dông có xu hướng gia tăng tại khu vực Đông Nam bộ, nên TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Vì vậy, người dân ở TPHCM cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, nhất là lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông ở phía Nam chủ yếu do nguồn ẩm gia tăng từ vịnh Thái Lan đưa vào đất liền Nam bộ và sự phát triển của mây đối lưu trong mùa mưa. Ban ngày, không khí nóng, ẩm bốc lên gặp điều kiện thuận lợi trong khí quyển, các đám mây dông phát triển, gây mưa rào, dông và có thể kèm theo gió giật, sét.

Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, mưa sau chuỗi ngày nắng nóng là do kết hợp của không khí nóng, ẩm với hội tụ gió, tạo thuận lợi cho mây đối lưu phát triển. Vì vậy, mưa dông có thể xuất hiện mạnh hơn vào chiều và đêm.

PHÚC VĂN