Nam giới có 2 con đẻ, vợ qua đời được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Thông tin tới báo chí, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số cho biết, đến nay chưa có quốc gia nào trên thế giới có Luật Dân số, Việt Nam là quốc gia đầu tiên xây dựng dự luật này.

"Luật Dân số không thể bao phủ hết được mong muốn của hơn 100 triệu người dân, nhưng hướng tới đáp ứng tối đa được nhu cầu của người dân", ông Lê Thanh Dũng chia sẻ và cho biết trong dự thảo luật đã có nhiều chính sách nhằm duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với tốc độ già hóa dân số rất nhanh ở nước ta.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số tại buổi gặp gỡ báo chí

Làm rõ thêm về một số đề xuất, quy định trong dự án luật, lãnh đạo Cục Dân số cho biết, trước đó dự luật quy định phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã qua đời, được ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội nhằm giảm gánh nặng về nhà ở để tập trung chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Tuy nhiên, sau đó nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này, không ít người dân cho rằng vẫn có kẽ hở khi "nam giới ly hôn để mua nhà xã hội rồi kết hôn lại". Do đó, để luật được ban hành không còn khoảng trống pháp lý, dự thảo mới nhất được chỉnh sửa đã quy định "nam giới có 2 con đẻ, vợ qua đời mới được ưu tiên mua nhà xã hội”. Đối với nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ sẽ không được đề xuất ưu tiên như trước đó để đảm bảo các khoảng trống pháp lý liên quan.

NGUYỄN QUỐC