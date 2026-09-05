Năm học mới, niềm tin và kỳ vọng bứt phá

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên TPHCM cùng cả nước đi vào vận hành sau quá trình tái cấu trúc toàn ngành. Cùng với các chính sách lớn như Luật Nhà giáo, những nghị quyết trụ cột như Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW mang tính thể chế, tạo đòn bẩy cho giáo dục phát triển, giáo viên thành phố kỳ vọng quá trình tái cấu trúc không chỉ mang đến diện mạo mới cho ngành giáo dục, còn là khởi đầu để mỗi nhà trường, mỗi giáo viên bứt phá.

Cô LÊ THANH HƯƠNG, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM:

Tập thể mới mạnh hơn, đoàn kết hơn

Năm học 2026-2027 là một năm học rất đặc biệt đối với Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, bởi đây là năm học đầu tiên nhà trường vận hành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và Trường Tiểu học Chương Dương. Tôi kỳ vọng việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về quy mô, tổ chức hay tên gọi, mà quan trọng hơn là tạo nên một tập thể mới đoàn kết hơn, mạnh hơn, biết phát huy thế mạnh của mỗi cơ sở để cùng xây dựng một môi trường giáo dục thống nhất, nhân văn và hạnh phúc.

Cô trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh trong niềm vui năm học mới.

Năm học mới cũng là thời điểm ngành giáo dục đang đứng trước những cơ hội lớn, với Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Luật Nhà giáo đi sâu vào đời sống toàn ngành. Cùng với quy mô mới sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhà trường tin tưởng những chủ trương, chính sách lớn đó sẽ trở thành thể chế, đòn bẩy quan trọng để thầy cô đổi mới trong từng lớp học, trong cách quản trị nhà trường và trong sự phát triển nghề nghiệp của mỗi thầy cô. Nhà giáo cần được tôn trọng, được tạo điều kiện phát huy năng lực, sáng tạo và cống hiến; đồng thời cũng phải nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Tôi mong rằng sau một năm học, điều chúng tôi nhìn thấy không chỉ là những con số thành tích, mà là một tập thể thực sự hòa nhập sau sáp nhập; những thầy cô hạnh phúc và có động lực làm nghề; những học sinh tiến bộ, tự tin, tử tế và mỗi ngày đến trường đều có thêm những trải nghiệm có ý nghĩa. Đó cũng là cách thiết thực nhất để đưa tinh thần đổi mới của chính sách đi vào đời sống giáo dục.

Thầy VÕ KIM BẢO, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM:

Khởi đầu thuận lợi để một ngôi trường bứt phá mạnh mẽ

Năm học 2026-2027, Trường THCS Nguyễn Du bước vào một hành trình mới chưa từng có, đó là vận hành sau quá trình sắp xếp, hợp nhất cùng Trường THCS Đồng Khởi.

Trong bối cảnh đó, bản thân tôi và không ít thầy cô, các em học sinh, phụ huynh chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ ban đầu trước những thay đổi về trường lớp, bạn bè và nền nếp sinh hoạt. Trường rộng hơn về quy mô, có sự thay đổi về cán bộ quản lý, thậm chí có những điều tưởng đã quen thuộc nay cũng sẽ thay đổi. Dù vậy, tôi tin tưởng đây cũng là một khởi đầu thuận lợi để một ngôi trường bứt phá mạnh mẽ hơn khi nguồn lực về cơ sở vật chất và con người được tập hợp đầy đủ hơn, tạo điều kiện tốt hơn để thầy trò cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành đón năm học mới trong tâm thế mới.

Điều tôi mong mỏi nhất là tập thể giáo viên và các em học sinh sẽ nhanh chóng hòa nhập, xem nhau như một gia đình lớn. Thời điểm đầu có thể sẽ có chút ngại ngùng, nhưng chỉ cần thầy cô tận tâm, các em học sinh cởi mở, chan hòa với bạn mới thì mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa. Một môi trường học đường ấm áp, có sự thấu hiểu và sẻ chia giữa các thành viên chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho học trò mỗi ngày đến lớp.

Đặc biệt, theo tôi, sáp nhập trường mang lại cơ hội rất tốt để mỗi thầy cô trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và đổi mới cách dạy sao cho gần gũi, hiệu quả hơn. Tôi kỳ vọng các tiết học trong năm học mới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, giúp học sinh chủ động tìm tòi kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống, tiếp tục phương châm “học thật, thi thật” đã luôn là truyền thống của nhà trường.

Thầy LƯƠNG VĂN MINH, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, TPHCM:

Hợp sức để xây dựng ngôi trường tiên tiến, hiện đại

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng - ngôi trường mới trên bản đồ giáo dục thành phố- đi vào vận hành sau khi tận dụng, cải tạo và chuyển đổi công năng từ trụ sở UBND quận 12 cũ.

Những học sinh đầu tiên của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, TPHCM - ngôi trường "đặc biệt" được tận dụng từ trụ sở dôi dư.

Đưa một trụ sở dôi dư thành trường học là chủ trương rất hợp lòng dân, được phụ huynh hết sức ủng hộ, góp phần giảm áp lực rất lớn về tuyển sinh tại địa bàn nhiều năm qua luôn là điểm nóng. Ngay năm đầu tiên tuyển sinh, nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ở cả 3 khối đầu cấp là lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Là ngôi trường mới, nhà trường xây dựng chiến lược phát triển theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, dù còn rất nhiều “điều cần phải làm” ở phía trường, song tôi tin tưởng bằng sự hợp sức, đồng lòng của phụ huynh và đội ngũ, chúng tôi sẽ xây dựng thành công mô hình, góp phần giáo dục học sinh hội nhập, năng động, bản sắc.

ThS PHẠM THANH TUẤN, Trường THCS-THPT Diên Hồng, TPHCM:

Tâm thế mới cho mỗi giáo viên: Sẵn sàng thích nghi, đổi mới

Bước vào năm học mới, với tôi không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình dạy và học mới, mà còn là thời điểm để mỗi người thầy tự làm mới mình, nuôi dưỡng thêm niềm tin và trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đột phát phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết vai trò của người giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người truyền cảm hứng, định hướng giá trị, đồng hành cùng học sinh và chuẩn bị cho các em năng lực thích ứng với một xã hội đang thay đổi rất nhanh.

Với những chính sách, nghị quyết mang tính đòn bẩy, năm học mới được kỳ vọng là năm học bứt phá cho cả thầy và trò

Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những phương thức giáo dục mới mở ra nhiều cơ hội để việc dạy học trở nên linh hoạt, sáng tạo, cá thể hóa hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra yêu cầu mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao năng lực số, biết sử dụng công nghệ có trách nhiệm và giữ vững những giá trị cốt lõi của nghề giáo.

Với tôi, năm học mới không chỉ là bắt đầu một chương trình học mới, mà còn là bắt đầu một tâm thế mới của người thầy: sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng thích nghi, sẵn sàng đổi mới và tiếp tục gieo niềm tin cho học sinh. Tôi tin rằng dù mô hình tổ chức có thay đổi, công nghệ có phát triển đến đâu, thì sự tận tâm, trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng của người giáo viên vẫn luôn là giá trị cốt lõi làm nên chất lượng của giáo dục.

YẾN HOA (ghi)