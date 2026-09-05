Sáng 5-9, hòa cùng không khí vui tươi ngày khai giảng năm học mới trên cả nước, các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông, TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, sáng 5-9-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông, TPHCM) có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Thực hiện: THANH CHIÊU

Lễ khai giảng năm học mới tại TPHCM sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên kết nối đồng loạt tới tất cả các cơ sở giáo dục để tiếp sóng theo chương trình của Chính Phủ.

Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên hơn 2,6 triệu em. Đây là số lượng học sinh lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô học sinh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Trường THPT Trần Khai Nguyên có lịch sử rất đáng trân quý. Qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, ngôi trường đã trở thành biểu tượng của truyền thống và khát vọng vươn lên; đồng thời nhắc nhở mỗi thế hệ thầy và trò về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Trong thời điểm TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục càng phải đi trước một bước. Thành phố cần một nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nhưng trước hết và trên hết phải là nền giáo dục nhân văn, lấy người học làm trung tâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai giảng, sáng 5-9-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục trong thời gian tới; chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các phương pháp giáo dục hiện đại, kết hợp ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức giáo dục tiên tiến.

“Tôi rất mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo của Trường THPT Trần Khai Nguyên nói riêng và đội ngũ thầy cô giáo của thành phố nói chung tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, chân cứng đá mềm; không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người; không chỉ giúp học sinh có kiến thức mà còn giúp các em có bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Đồng chí Trần Lưu Quang trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng gửi gắm đến học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên nói riêng và học sinh trên địa bàn thành phố nói chung, mong muốn các em biết trân trọng lịch sử của ngôi trường mình đang học; biết ơn các thế hệ thầy cô đã tận tâm dìu dắt, biết ơn cha mẹ đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất; học tập, rèn luyện thật tốt, sống có trách nhiệm, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Đồng thời, các em cần chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, nhưng phải giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trần Khai Nguyên vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM và Bộ GD-ĐT tại lễ khai giảng sáng 5-9, thầy Ngô Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, khẳng định nhà trường sẽ tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo chuyên môn, chuyển hóa thành những chương trình hành động thiết thực, đưa nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế và vươn xa trong sự nghiệp “trồng người”.

Dịp này, Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo Trường THPT Trần Khai Nguyên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Em cảm thấy rất tự hào khi trở thành tân học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên. Em vui mừng khi chứng kiến các bạn học sinh, các em nhỏ ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn có cơ hội được đến trường. Qua đó, em cảm nhận rõ hơn sự phát triển của đất nước và càng trân trọng cơ hội được học tập của mình hôm nay - Em Phan Huỳnh Mai Anh, học sinh lớp 10A9 chia sẻ.

Trường THPT Trần Khai Nguyên trước đây là trường tư thục Thánh Teresa, thuộc Giáo hội Công giáo Giáo phận Sài Gòn (dòng thánh Phaolô). Ngày 30-8-1975, Ban Tuyên huấn thành phố quyết định chọn tên liệt sĩ Trần Khai Nguyên đặt tên cho trường. Đến ngày 26-6-1997, trường được chuyển đổi thành Trường THPT Bán công Trần Khai Nguyên; ngày 24-5-2006 chính thức đổi tên thành Trường THPT Trần Khai Nguyên.

>> Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng Trường THPT Trần Khai Nguyên, sáng 5-9-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm học 2026-2027, Trường THPT Trần Khai Nguyên có 16 lớp 10 với 716 học sinh

CẨM NƯƠNG - Ý LINH