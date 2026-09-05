TP Hồ Chí Minh: nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên hơn 2,6 triệu em. Đây là số lượng học sinh lớn nhất từ trước đến nay của thành phố, tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô học sinh. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nêu bật quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ của ngành GD-ĐT trong năm học mới.

Vượt chỉ tiêu hoàn thành 1.000 phòng học

PHÓNG VIÊN: Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của giáo dục thành phố với Chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Xin đồng chí cho biết chiến dịch đã đạt những kết quả gì? Ngành GD-ĐT tiếp tục có thêm kế hoạch gì để tăng quy mô trường lớp, đáp ứng nhu cầu chỗ học ngày càng tăng cao của người dân?

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

* Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN TẤN PHÁT: Tháng 5-2026, UBND TPHCM phát động Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Với quyết tâm chính trị cao nhất là giải quyết áp lực gia tăng dân số và nhu cầu chỗ học của người dân, ngành giáo dục đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư. Tính đến ngày 5-9, toàn thành phố đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới phục vụ năm học 2026-2027, đạt và vượt 27 phòng học so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục tăng quy mô trường, lớp, đáp ứng nhu cầu chỗ học ngày càng tăng cao, Sở GD-ĐT tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành giai đoạn 2 của chiến dịch trước ngày 31-12-2026.

Cụ thể, hoàn thành 19 dự án còn lại (100% nguồn vốn ngân sách), đưa vào sử dụng 301 phòng học mới với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn ngành khẩn trương rà soát hiện trạng bàn ghế học sinh; thống kê, phân loại học sinh theo từng dải chiều cao để bố trí bàn ghế có kích thước phù hợp, đáp ứng yêu cầu về an toàn và đặc điểm phát triển thể chất của học sinh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng phương án bổ sung, thay thế, chuẩn hóa bàn ghế theo lộ trình phù hợp, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh.

Linh hoạt bổ sung nguồn tuyển giáo viên

TPHCM vừa hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Sở GD-ĐT sẽ triển khai kế hoạch tuyển dụng như thế nào đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới?

* Đối với việc bổ sung nguồn tuyển giáo viên, sau khi các phường, xã, đặc khu hoàn thành sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng người làm việc hiện có và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2026-2027, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên đứng lớp, ảnh hưởng đến triển khai giảng dạy trong năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) tựu trường năm học 2026-2027. Ảnh: THU TÂM

Trên cơ sở đó, các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát chỉ tiêu biên chế, dự báo nhu cầu bổ sung giáo viên trong năm học mới, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu triển khai kế hoạch tuyển dụng.

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Trong thời gian chờ tuyển dụng mới, Sở GD-ĐT hướng dẫn các địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực còn thiếu như: bố trí, điều phối giáo viên phù hợp giữa các cơ sở giáo dục; huy động đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm; ký hợp đồng bổ sung nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bảo đảm đủ nguồn lực phục vụ hoạt động dạy và học.

Về lâu dài, sở tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho thành phố xây dựng cơ chế, chính sách đủ sức thu hút và khuyến khích đội ngũ giáo viên có năng lực, chuyên môn tốt đến công tác, giảng dạy tại các địa bàn còn khó khăn, những nơi còn thiếu giáo viên; đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

4 nội dung trọng tâm

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 mới đây, ngành GD-ĐT TPHCM đặt mục tiêu đổi mới thực chất dạy và học, giảm bệnh thành tích; yêu cầu trường học phải tạo chuyển biến rõ nét từ học kỳ I. Để thực hiện mục tiêu nói trên, đồng chí có thể cho biết một số định hướng sẽ triển khai trong năm học mới?

* Năm học 2026-2027 là năm thứ hai ngành GD-ĐT TPHCM thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND TPHCM ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết 71 đến các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn; kiểm tra, đánh giá học sinh đúng mục tiêu, đúng chuẩn, phản ánh trung thực năng lực, sự tiến bộ của người học; tăng cường thực hành, đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, phát triển kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động giáo dục một cách thực tế, tránh hình thức. Tiếp tục triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế của học sinh thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) trong ngày tựu trường năm học 2026-2027. ẢNH: THU TÂM

Thứ hai, cắt giảm các phong trào, hội thi chưa thiết thực, giảm tải áp lực hành chính, giúp đội ngũ nhà giáo dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn và nghiên cứu.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa nguồn dữ liệu lớn, đồng bộ hóa học bạ số và quản lý nhà trường thông minh.

Thứ tư, xây dựng môi trường học đường hạnh phúc và an toàn, chú trọng công tác tư vấn tâm lý học đường, phòng chống bạo lực học đường, rèn luyện kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho học sinh ngay từ tuần lễ đầu tiên của học kỳ I.

Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp bộc lộ một số bất cập như chưa đồng bộ tuyển sinh liên phường, hệ thống trực tuyến còn trục trặc, phân bổ chỗ học chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân... Ngành giáo dục có những chuẩn bị gì để nâng cao hiệu quả tuyển sinh năm học 2027-2028? * Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2027-2028, toàn ngành sẽ triển khai rà soát dữ liệu từ tháng 12-2026, trong đó ưu tiên hàng đầu là chuẩn hóa dữ liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh. Song song đó, Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ phụ trách tuyển sinh tại các phường, xã, đặc khu về quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý dữ liệu, vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến và xử lý các tình huống phát sinh. Toàn ngành chủ động xây dựng chiến lược truyền thông trong suốt quá trình tuyển sinh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và lực lượng công an để ngăn chặn thông tin sai lệch, giúp phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ. Đặc biệt, thành phố tiếp tục xây dựng chính sách đối với cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập để đảm bảo công bằng và tính nhân văn trong giáo dục.

THU TÂM thực hiện