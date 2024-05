Nạn nhân cao tuổi nhất trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính bị suy hô hấp nặng

Chiều 25-5, liên quan tới vụ cháy nhà trọ (số 1, ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người tử vong và 6 người bị thương phải nhập viện điều trị, ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải cho biết, trong số 6 bệnh nhân mà đơn vị tiếp nhận thì 3 trường hợp nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Còn lại 3 trường hợp tiếp tục được điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Giao thông vận tải trong tình trạng sức khỏe và tinh thần dần ổn định nên sớm được ra viện.

Bệnh nhân 85 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính đang phải thở máy

Đối với 3 trường hợp nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai có bệnh nhân N.T.K. (85 tuổi) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy hô hấp nặng, đặt ống nội khí quản, thở máy. Do hít phải bụi than và khói đen nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và hút nhiều bụi đờm than đen trong phế quản và phổi của bệnh nhân cao tuổi này. Đồng thời, bệnh nhân đã được hội chẩn toàn bệnh viện với chẩn đoán nhiễm độc khí CO, suy hô hấp nên được chỉ định lọc máu, thở máy.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với kinh nghiệm điều trị cho các ca bệnh nặng trong vụ cháy chung cư mini Thanh Xuân hồi tháng 9-2023, bệnh viện đang tập trung mọi nguồn lực cao nhất để cứu chữa cho các nạn nhân, hạn chế tối đa về thương vong cho người dân.

Nhân viên y tế Trung tâm Chống độc chăm sóc bệnh nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

Đối với 2 bệnh nhân còn lại là vợ chồng đang điều trị tại Trung tâm Chống độc trong tình trạng thở oxy, tỉnh táo có thể giao tiếp với nhân viên y tế. TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, 2 bệnh nhân hít phải bụi than và khói nhiều, có triệu chứng của nhiễm độc như: nôn, buồn nôn, nhiễm toan chuyển hóa, ho khạc than hoạt, viêm phổi… Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, hết toan chuyển hóa nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

NGUYỄN QUỐC