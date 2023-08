Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Tại hội thảo, các chuyên gia thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm (ATTP), thay đổi hành vi, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người; đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng thực phẩm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường đánh giá thực trạng hiện nay đang thiếu chiến lược, chiến dịch, chương trình chuyên biệt về giáo dục, truyền thông gắn với xây dựng văn hóa ATTP. Thiếu quy định, hướng dẫn về xây dựng văn hóa ATTP các cấp độ: Cơ quan quản lý, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp (đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vừa). Thiếu nguồn lực đặc biệt về nhân lực (tại cơ quan quản lý, tổ chức chính trị xã hội, viện trường, khối sản xuất kinh doanh) có hiểu biết, kỹ năng về giáo dục truyền thông gắn với ATTP.

Các chuyên gia đến từ Canada chia sẻ kinh nghiệm và bài học về công tác giáo dục, truyền thông, văn hóa ATTP. Đồng thời, thống nhất một số đề xuất giải pháp triển khai công tác giáo dục, truyền thông, chuẩn hóa văn hóa ATTP trong khuôn khổ triển khai hoạt động hỗ trợ của Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện hiệu quả truyền thông và hoàn thiện văn hóa ATTP tại Việt Nam.

Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại 15 triệu đôla Canada. Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ quản triển khai với sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan về ATTP tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là cơ quan thường trực của dự án. Cơ quan thực hiện dự án là Alinea International phối hợp với Đại học Guelph - Canada.

Dự án SAFEGRO hỗ trợ phát triển và thực thi các quy định về an toàn thực phẩm được xây dựng trên cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ, đồng thời hướng tới việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và thúc đẩy thay đổi hành vi dẫn tới gia tăng nhu cầu và tiêu thụ nông sản an toàn, giá cả phải chăng ở Việt Nam.