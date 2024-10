Nâng chất bữa ăn bán trú ở trường học

Thực đơn bán trú tuần 4 (từ ngày 14 đến 18-10) của HS Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) thiết kế không trùng lặp giữa các ngày trong tuần. Cụ thể, từ thứ hai đến thứ năm, suất ăn trưa gồm cơm trắng và món mặn lần lượt là thịt bò, cá, heo, gà; riêng thứ sáu đổi vị bằng bún gạo xào thập cẩm. Ngoài món chính, HS được phục vụ thêm món xào, canh và tráng miệng thay đổi giữa các ngày. Đối với bữa xế, thực đơn đa dạng gồm bánh ngọt, sữa tươi, rau câu giúp HS không nhàm chán.

Chị Minh Nguyệt, một phụ huynh khối 4, Trường Tiểu học Hòa Bình, cho biết, năm học trước, thực đơn bán trú của trường có một số thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, chả cá. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của phụ huynh, năm học này, nhà trường đã thay đổi thực đơn bằng các món nóng, chế biến trực tiếp trong ngày giúp đảm bảo dinh dưỡng cho HS. Hàng tuần, thực đơn được công khai trên website trường, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi và giám sát.

Bắt đầu từ năm học này, các trường mầm non trên địa bàn quận 1 công khai định lượng các loại thực phẩm được sử dụng chế biến bữa ăn trong ngày cho trẻ. Ngoài ra, ở khu vực hành lang hoặc sảnh chờ, trường học bố trí tủ trưng bày suất ăn thực tế của HS để phụ huynh biết khẩu phần ăn trong ngày của con. Trước mỗi bữa ăn, bộ phận cấp dưỡng sẽ đưa 1 phần tương đương khẩu phần ăn 1 HS để đưa vào tủ trưng bày. Việc công khai suất ăn nhằm phục vụ yêu cầu lưu mẫu của cơ quan quản lý, đồng thời tăng cường sự giám sát và đồng hành của phụ huynh. Trưởng phòng GD-ĐT quận 1 Võ Cao Long cho hay, tới đây, các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường truyền thông, giới thiệu các loại thực phẩm được sử dụng tại trường cho phụ huynh biết nhằm tạo sự an tâm, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho HS.

Tại quận 3, ngoài việc công khai thực đơn bán trú theo tuần, một số trường mầm non và tiểu học còn chụp ảnh bữa ăn thực tế của HS gửi cho phụ huynh. Tại Trường Tiểu học Trưng Trắc (quận 11), nhà trường duy trì việc truyền thông cho phụ huynh về tháp nhu cầu dinh dưỡng dành cho các độ tuổi HS nhằm tăng cường sự phối hợp, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nhóm thực phẩm các bữa ăn trong ngày cho HS.

Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trường học cần lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ tiêu chí về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, cán bộ quản lý trường học phải trực tiếp giám sát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại đơn vị cung cấp. Khuyến nghị các đơn vị nâng cao chất lượng nguồn gốc thực phẩm đầu vào, không chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu là đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mà cần đạt những chuẩn cao hơn như VietGAP, GlobalGAP…