Nắng nóng trở lại miền Bắc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao

Tại các tỉnh vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng… sáng sớm xuất hiện sương mù đậm đặc. Trong khi tại Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ ngày 3-3 đã bắt đầu có ánh nắng sau gần 10 ngày không thấy mặt trời.

Miền núi phía Bắc xuất hiện sương mù nhiều nơi. Ảnh: CTV

Nhiệt độ tại Hà Nội chiều 3-3 là 23 độ C (trời vẫn lạnh nhưng không còn rét đậm). Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 4 đến 5-3, nền nhiệt Hà Nội vẫn tiếp tục tăng.

Nhiều nơi ở miền Bắc vẫn còn tổ chức hội làng. Trời tạnh ráo, ấm áp khiến người trẩy hội đông hơn tại Bắc Giang ngày 3-3. Ảnh: KUN MON

Đến ngày 5-3, nhiệt độ Hà Nội có thể đạt tới 30 độ C, khu vực Tây Bắc và miền Tây của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… có thể xuất hiện nắng nóng. Dự báo, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở tỉnh Nghệ An có thể đạt 15-18 độ C.

Vùng áp thấp nóng đang khuếch tán xuống khu vực Tây Bắc của miền Bắc ngày 3-3. Ảnh theo Windy

Nguyên nhân nắng nóng trở lại một số nơi ở phía Bắc vì không khí lạnh đang suy yếu dần, nhường chỗ cho một vùng áp thấp nóng ở khu vực Vân Nam (Trung Quốc) phát triển về phía Đông Nam lục địa và khuếch tán xuống miền Bắc nước ta.

Một số chuyên gia khí tượng cho biết, ngày 3-3, nhiệt độ tại Bắc Lào đã tăng đáng kể do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng này.

VĂN PHÚC