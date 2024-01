Nền tảng KUMA của Kaspersky giúp doanh nghiệp và tổ chức an toàn trong không gian mạng

Theo báo cáo thường niên của Google và Temasek, Việt Nam là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong hai năm liên tiếp 2022 và 2023, đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam đang trên đà phát triển đạt khoảng 45 tỷ USD vào năm 2025, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế.

Hòa cùng những bước chuyển số hóa nhanh chóng ở Đông Nam Á, các chuyên gia Kaspersky đã đưa ra dự đoán về bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng của khu vực trong 2024. Theo báo cáo của Kaspersky, mối nguy hiểm từ lừa đảo, rò rỉ dữ liệu và các cuộc tấn công mạng có động cơ địa chính trị được cho là sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tổ chức và cá nhân trong khu vực.

KUMA là bảng điều khiển hợp nhất để theo dõi và phân tích các sự cố bảo mật thông tin. Chương trình cơ bản bao gồm các thành phần sau: Một hoặc nhiều Collector nhận thông báo từ các nguồn sự kiện và phân tích cú pháp, chuẩn hóa và lọc và/hoặc tổng hợp chúng nếu cần; một Correlator phân tích các sự kiện được chuẩn hóa nhận được từ Collector, thực hiện các hành động cần thiết với danh sách đang hoạt động và tạo cảnh báo theo các quy tắc tương quan; Core bao gồm giao diện đồ họa để giám sát và quản lý cài đặt của các thành phần hệ thống; Storage chứa các sự kiện được chuẩn hóa và sự cố đã đăng ký…

Có thể khái quát ưu điểm của KUMA: Hiệu suất cao (hơn 300k EPS trên mỗi phiên bản KUMA); Yêu cầu hệ thống thấp (môi trường ảo hoặc vật lý và lên tới 10k EPS AiO trên một máy chủ ảo); Khả năng mở rộng (kiến trúc microservice linh hoạt có hỗ trợ cho từng thành phần); Giao diện bảng điều khiển web hợp nhất (bảng điều khiển UI nhiều bên cho mọi tác vụ); Tích hợp ngay lập tức (Với các sản phẩm của bên thứ ba và giải pháp của Kaspersky); Ngưỡng đầu vào thấp (không yêu cầu kiến thức về ngôn ngữ truy vấn đặc biệt hoặc quy tắc viết)…

“Các tác nhân đe dọa ngày càng sử dụng các chiến thuật đa dạng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích tinh vi. Do đó, điều cần thiết là sử dụng một hệ thống có thể giám sát hoạt động mạng, như thông tin bảo mật và quản lý sự kiện. Với việc ra mắt KUMA phiên bản nâng cấp này, chúng tôi hy vọng có thể trao quyền cho các chuyên gia công nghệ xử lý các sự cố an ninh mạng phức tạp với khả năng phát hiện và ứng phó mở rộng chưa từng có, nhằm nâng cao sự an toàn cho không gian mạng của Việt Nam”, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc mảng Doanh nghiệp, Kaspersky Việt Nam cho biết.