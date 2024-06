Nền tảng trực tuyến giám sát núi lửa theo thời gian thực

Trang web mang tên “Monitoring Unrest from Space” (MOUNTS - Giám sát tình trạng bất ổn từ không gian), là sản phẩm do chuyên gia Sébastien Valade của Viện Địa Vật lý (IGEF) thuộc UNAM phát triển. Hệ thống này cho phép thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu miễn phí do các vệ tinh Sentinel của Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu cung cấp, từ đó tối ưu hóa quá trình giám sát và dự đoán hoạt động của những ngọn núi lửa trên thế giới.

Dữ liệu được thể hiện trên MOUNTS dưới dạng một loạt biểu đồ, bản ghi và bản đồ. Ảnh: MOUNTS

Chuyên gia Valade cho biết, sự ra đời của MOUNTS sẽ góp phần giải quyết mọi vấn đề nhờ khả năng xử lý, phân tích hình ảnh do các cảm biến trên vệ tinh di chuyển khắp hành tinh cung cấp, qua đó có thể đo được sự bất thường về nhiệt, những thay đổi địa hình trong các miệng núi lửa, so sánh chuỗi thời gian hoạt động, cơ chế phun trào hay lượng khí thải phát ra từ núi lửa…

LAM ĐIỀN