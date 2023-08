Ngành điện TPHCM tiết kiệm 294,80 triệu kWh điện trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tiết kiệm được 294,80 triệu kWh điện, tăng 8,28% so với cùng kỳ và chiếm 2,15% so với điện thương phẩm. Tính từ ngày 15-5 đến 1-7-2023, sản lượng điện tiết kiệm khoảng 75 triệu kWh.

Để đạt được kết quả trên, EVNHCMC đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Đơn vị đã phối hợp các sở, ban ngành để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Song song đó, EVNHCMC cũng triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện vì an sinh xã hội, như: Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội; Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm; Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; Chung tay sử dụng năng lượng xanh.

Tổng công ty đã phối hợp với khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) và ký 633 bản thỏa thuận DR với tất cả khách hàng sử dụng điện lớn từ 1 triệu kWh/năm. Vận động và thỏa thuận với 160 khách hàng có máy phát điện dự phòng (tổng công suất 150 MVA), đề nghị hỗ trợ sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp để chủ động nguồn cung ứng điện. Đến nay đã tổ chức 4 sự kiện DR và tiết giảm 129 MW, với sản lượng tiết giảm đạt 337 MWH.