Ngành đường sắt tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu từ nay đến ngày 10-11

Chiều 7-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13, ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trong những ngày tới.

Ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trong những ngày tới

Cụ thể, ngành đường sắt sẽ ngừng chạy tàu SE7/8 xuất phát từ các ga Hà Nội, Sài Gòn các ngày 8, 9, 10-11; ngừng chạy tàu SE21/22 xuất phát từ các ga Đà Nẵng, Sài Gòn các ngày 8, 9-11; ngừng chạy tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 10-11.

Đồng thời, tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 7, 8, 9-11 chỉ chạy đến ga Đà Nẵng là ga cuối, tạm ngừng chạy đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn; tàu SE4 ngày 7, 8, 9-11 chỉ chạy đoạn Đà Nẵng - Hà Nội, ngừng chạy đoạn từ Sài Gòn - Đà Nẵng.

Ngành đường sắt đã gửi tin nhắn qua các kênh thông tin chính thức đến hành khách. Hành khách có vé các tàu ngừng chạy được làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, tổ chức chuyển tải hành khách đoạn từ ga Diêu Trì đến Tuy Hòa và ngược lại. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7-11, ngành đường sắt đã chuyển tải cho 11 đoàn tàu, với 1.600 hành khách giữa ga Diêu Trì - Tuy Hòa.

BÍCH QUYÊN