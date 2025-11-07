Xã hội

Giao thông

Ngành đường sắt tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu từ nay đến ngày 10-11

SGGPO

Chiều 7-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13, ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trong những ngày tới.

Ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trong những ngày tới
Ngành đường sắt sẽ tạm ngừng chạy nhiều đoàn tàu trong những ngày tới

Cụ thể, ngành đường sắt sẽ ngừng chạy tàu SE7/8 xuất phát từ các ga Hà Nội, Sài Gòn các ngày 8, 9, 10-11; ngừng chạy tàu SE21/22 xuất phát từ các ga Đà Nẵng, Sài Gòn các ngày 8, 9-11; ngừng chạy tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 10-11.

Đồng thời, tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 7, 8, 9-11 chỉ chạy đến ga Đà Nẵng là ga cuối, tạm ngừng chạy đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn; tàu SE4 ngày 7, 8, 9-11 chỉ chạy đoạn Đà Nẵng - Hà Nội, ngừng chạy đoạn từ Sài Gòn - Đà Nẵng.

Ngành đường sắt đã gửi tin nhắn qua các kênh thông tin chính thức đến hành khách. Hành khách có vé các tàu ngừng chạy được làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, tổ chức chuyển tải hành khách đoạn từ ga Diêu Trì đến Tuy Hòa và ngược lại. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 7-11, ngành đường sắt đã chuyển tải cho 11 đoàn tàu, với 1.600 hành khách giữa ga Diêu Trì - Tuy Hòa.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

SE21/22 SE7/8 Ga Đà Nẵng Ga Diêu Trì SE3 SE4 Chạy tàu Ga cuối Ga Hà Nội Tuy Hòa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn