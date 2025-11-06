Huy động tổng lực ứng phó với bão số 13

Trưa 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra, làm việc trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành Nam Trung bộ về công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục bão số 13.

Đã sơ tán 93.000 hộ với 339.000 nhân khẩu

Tại cuộc làm việc, các địa phương trong vùng dự báo đặc biệt nguy hiểm đã thông tin về kế hoạch sơ tán dân, cử lực lượng ứng trực.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Gia Lai

Toàn cảnh cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục bão số 13

Đến trưa 6-11, tỉnh Gia Lai, địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, đã sơ tán 93.000 hộ với 339.000 nhân khẩu, đạt 75% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước 12 giờ cùng ngày. Từ 17 giờ ngày 5-11, tỉnh đã cấm biển hoàn toàn và thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, phân công 13 tổ công tác phụ trách các khu vực trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ sáng đến trưa 6-11, bão tiếp tục mạnh lên, chưa có dấu hiệu giảm. Đây là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay ở Nam Trung bộ, dự kiến đổ bộ vào đất liền từ 20 đến 21 giờ tối 6-11, với bán kính hơn 100km; ảnh hưởng từ phía Nam Quảng Ngãi đến Bắc Đắk Lắk.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ thăm khám người già ở các khu sơ tán tránh bão

Dự báo bão đổ bộ trực tiếp khu vực Quy Nhơn, chệch nhẹ phía Bắc; vùng Đông Gia Lai có gió cấp 11-13, giật cấp 15-16; Quảng Ngãi có gió cấp 10-12, giật cấp 14-15; Đắk Lắk có gió cấp 10, giật cấp 13. Các địa phương cần khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực nhà cấp 4, công trình không kiên cố.

Bão còn gây mưa lớn, ngập sâu, triều cường dâng cao, sóng tại Quy Nhơn có thể đạt 2,4m. Mưa kéo dài đến trưa 7-11, sau đó lan ra Đà Nẵng và Huế. Hiện các hồ chứa ở 5 tỉnh Nam Trung bộ đã dự phòng 1,6 tỷ mét khối dung tích phòng lũ, bảo đảm giảm thiểu nguy cơ ngập lụt.

Mở rộng sơ tán, di dời dân trước bão số 13

Hơn 268.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống bão

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng Quân khu 5 đã huy động hơn 45.900 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 2.300 phương tiện các loại tham gia phòng, chống bão.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã thành lập 2 đoàn công tác do 2 đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, hiện đang làm nhiệm vụ tại Gia Lai và Quảng Ngãi. Toàn quân hiện huy động 268.255 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Quân khu 4, 5 và 7 cùng hơn 6.700 phương tiện từ các lực lượng binh chủng, pháo binh, tên lửa, hải quân, cảnh sát biển, đặc công, thông tin, hóa học, tăng thiết giáp… sẵn sàng ứng phó bão tại khu vực Nam Trung Bộ.

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tuyệt đối bảo đảm an toàn lực lượng và phương tiện.

Lực lượng quân đội cơ động để tham gia chống bão tại Gia Lai

Theo Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an đã huy động hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trên 1.000 tàu, xuồng và hơn 7.000 phương tiện các loại, trang thiết bị chuyên dụng tham gia ứng phó bão. Tại khu dự trữ của Bộ Công an, nhiều phương tiện, thiết bị cũng được chuẩn bị sẵn sàng cơ động hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Trực chiến 24/24

Tại hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 13, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan khí tượng thủy văn, Bộ NN-MT cung cấp số liệu dự báo đầy đủ, xác định rõ bán kính ảnh hưởng, cấp gió, hướng và thời gian di chuyển của bão, gắn với từng địa danh để chỉ huy, điều hành hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần xác lập 3 giai đoạn ứng phó, gồm: phòng ngừa, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn cam go nhất khi bão đổ bộ (từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ sáng 7-11). Các lực lượng tuyệt đối không rời vị trí, sẵn sàng ứng phó 24/24 giờ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, nắm vững kỹ năng an toàn khi bão đến. Chủ tịch UBND các tỉnh được giao chủ động quyết định cắt, điều tiết lũ tại các hồ đập phù hợp diễn biến thực tế. “Vùng ngập lụt, gió mạnh phải di dời toàn bộ dân, nhất là các nhà cấp 4 không an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thông tin với báo chí tại cuộc họp

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ KH-CN, Viettel, VNPT bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Liên quan tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương cứu hộ, chuẩn bị phương án ứng phó nếu xảy ra tình huống chìm tàu, tràn dầu.

NGỌC OAI