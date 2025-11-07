Gần 2.900 ngôi nhà bị tốc mái do bão số 13

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 11 giờ trưa 7-11, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, với 5 người chết (Đắk Lắk 3 người, Gia Lai 2 người), 3 người mất tích (Quảng Ngãi) và 7 người bị thương.

Nhiều nơi ở tỉnh Gia Lai đang bị chia cắt vì ngập nước

Như vậy, so với báo cáo tổng hợp sáng sớm 7-11 thì đến trưa nay, có thêm 3 người mất tích. Đồng thời, chính quyền tại các địa phương cũng đã thống kê số lượng nhà bị ảnh hưởng, tốc mái do bão là 2.893 nhà (tăng hơn 300 nhà so với báo cáo sáng) và đã có thêm 3.737 nhà bị ngập do mưa bão, trong đó Gia Lai có 3.000 nhà, Đắk Lắk có 737 nhà.

Về thiệt hại khác, bão đã làm chìm 12 tàu cá (Gia Lai 7 tàu, Đắk Lắk 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu), cuốn trôi 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản ở Đắk Lắk.

Toàn khu vực cũng ghi nhận 28 sự cố lưới điện 110kV, hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện, hiện đã khôi phục được cho hơn 315.000 khách hàng.

Nhiều gia súc, gia cầm và nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây xanh bị thiệt hại.

Mưa bão cũng gây thiệt hại lớn về giao thông. Tại Quảng Ngãi, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, cây đổ; đường Trường Sơn Đông bị tắc hai điểm, đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo vừa được thông xe. Tại Gia Lai, cầu Đắk Pờ Tó bị nước lũ cuốn trôi 25m đầu cầu. Tại Đắk Lắk có nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh ngập sâu, đường nội thị bị bồi lấp, giao thông bị chia cắt.

“Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 là 1.900 tỷ đồng riêng ở tỉnh Đắk Lắk. Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin.

PHÚC HẬU