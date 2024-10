Ngành hàng lúa gạo Đồng Tháp có giá trị sản xuất đạt hơn 16.000 tỷ đồng trong năm 2024

Ngành hàng lúa gạo của tỉnh Đồng Tháp có giá trị sản xuất trên 16.000 tỷ đồng

Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, lúa gạo và cá tra là hai ngành hàng mang về hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 8.802 tỷ đồng…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện thông tin tại Hội thảo đánh giá kết quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030, do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào sáng 28-10.

Ngành hàng cá tra tỉnh Đồng Tháp ước đạt trên 8.800 tỷ đồng

Ngoài 2 ngành hàng trên, hoa kiểng, xoài và sen cũng mang về hàng tỷ đồng, ước đạt vào cuối năm 2024, trong đó hoa kiểng trên 6.276 tỷ đồng, tăng 34,78% so với năm 2020; xoài 2.341 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2020, chiếm 4,62 % tỷ trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp và sen có giá trị sản xuất là 39,168 tỷ đồng, tăng 188% so với năm 2020. Trong số 5 ngành hàng trên, ngoài lúa gạo thì những ngành hàng còn lại đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức các lễ hội gắn với ngành hàng đó, góp phần quảng bá sản phẩm, tăng doanh thu về du lịch.

Lần đầu tiên, Đồng Tháp xuất khẩu lô củ sen sang Nhật Bản

Theo đánh giá, các chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai và đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nông nghiệp.

Trong đó, việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất góp phần làm giảm chi phí, tăng giá trị sản phẩm; nông dân tại các hợp tác xã, tổ hợp tác cập nhật kịp thời tình hình thị trường để có kế hoạch sản xuất, liên kết và kinh doanh hiệu quả.

Hoa kiểng Đồng Tháp có giá trị sản xuất ước đạt trên 6.200 tỷ đồng

Hiện toàn tỉnh có 333 doanh nghiệp chế biến nông sản; trong đó, có 49 doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông sản chế biến giai đoạn 2021 – 2024, ước đạt 4.931,15 triệu USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 12,74%; nếu không tính hàng tạm nhập tái xuất, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 3.784,01 triệu USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 7,71%.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã có nhiều bài tham luận về tình hình, giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất các chuỗi ngành hàng trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tỉnh. Trong đó, nhiều đại biểu đã tham luận về: Định hướng phát triển nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; định hướng chiến lược phát triển ngành hàng cá tra Việt Nam và giải pháp đối với Đồng Tháp; giải pháp cho công tác khuyến nông tỉnh Đồng Tháp…

TÍN HUY