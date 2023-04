Ngành Sư phạm mầm non “khát” nhân lực

- ThS BÙI QUANG TRUNG, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Hiện nay, tại TPHCM, ngoài Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, còn có 2 trường đại học khác đào tạo ngành này. Riêng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh từ năm 2022.

Năm nay, trường dự kiến xét tuyển theo 4 phương thức: xét điểm thi THPT năm 2023; xét học bạ THPT; xét kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và cử tuyển. Ngành này sẽ xét tuyển theo hai tổ hợp môn M00 (Ngữ văn - Toán - Năng khiếu: Đọc diễn cảm - hát), M01 (Ngữ văn, Năng khiếu 1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Năng khiếu 2: Hát - Nhạc). Đối với các môn cơ bản: Ngữ văn, Toán, thí sinh có thể sử dụng điểm học bạ năm học lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT 2023; đối với các môn năng khiếu, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi năng khiếu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hoặc dùng điểm năng khiếu từ các trường khác để tham gia xét tuyển.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi các ngành năng khiếu tại trường để được ôn thi miễn phí. Cùng với đó, khi theo học ngành này tại trường, sinh viên sẽ được hưởng trợ cấp (nếu đăng ký và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục) theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu sinh viên không đăng ký hưởng hỗ trợ thì sẽ tự túc nộp học phí theo quy định của trường.

Ngành Sư phạm mầm non là ngành đang khá “khát” nhân lực, sinh viên có cơ hội nghề nghiệp rất dồi dào cũng như được hưởng mức lương khá cao và ổn định. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc ở các vị trí như: giáo viên cơ sở giáo dục mầm non; nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non; giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên viên giáo dục mầm non ở các phòng, sở GD-ĐT; tư vấn, hỗ trợ chăm sóc - giáo dục trẻ tại gia đình; chủ trường, nhóm/lớp mầm non tư thục.