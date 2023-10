Sáng nay 17-10, đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 17-10, do mưa lớn.

Theo đó, từ đêm qua cho đến sáng 17-10, thời tiết Đà Nẵng có mưa lớn và gió mạnh.

Do thời tiết chuyển biến xấu, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kèm mưa to khiến nhiều tuyến đường ngập nước. Vì vậy, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có thông báo đề nghị các trường thông báo trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học vào ngày 17-10.

Trước đó, cũng do thời tiết mưa lớn nên trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 13-10.