Công bố điểm thi lớp 10 công lập ở TPHCM: Dự báo điểm chuẩn trường tốp đầu tăng

Không còn "mưa điểm 10"

Đối với môn Ngữ văn, toàn thành phố có 2 thí sinh đạt 9,5 điểm - mức điểm cao nhất của môn thi này tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Tiếp đến, 22 thí sinh đạt 9,25 điểm, 179 thí sinh đạt điểm 9. Ở chiều ngược lại, điểm thi thấp nhất của môn Ngữ văn là 0,25 điểm, rơi vào 7 thí sinh. Toàn thành phố có 11.375 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (5 điểm), chiếm tỷ lệ 14,9% tổng số thí sinh tham dự kỳ thi. Qua thống kê, phổ điểm thi tập trung 6-7 điểm, trong đó điểm thi có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm với 5.936 thí sinh. Nhìn chung, phổ điểm thi môn Ngữ văn năm nay không có nhiều biến động so với kỳ thi năm 2024.

Ở môn Ngoại ngữ (trong đó chủ yếu là tiếng Anh), có 488 thí sinh đạt điểm 10; 1.028 thí sinh đạt 9,75 điểm. Điểm thi có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,25 điểm với 3.143 thí sinh. Điểm thi thấp nhất của môn này là 0,25 điểm với 1 thí sinh. So với kỳ thi năm 2024, phổ điểm thi năm nay giảm mạnh, số lượng bài thi đạt điểm 10 chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Điều này đúng với dự đoán của nhiều giáo viên ngay sau khi kết thúc giờ làm bài môn thi này là không còn xuất hiện “mưa điểm 10” do đề thi tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống trong thực tiễn. Đặc biệt, nếu như năm trước, mức điểm thi nhiều thí sinh đạt được nhất là 9 điểm thì năm nay giảm còn 7,25 điểm, thể hiện đề thi có mức độ phân hóa tốt hơn.

Với môn Toán - môn thi được quan tâm nhiều nhất do có phổ điểm thi thấp nhất trong 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trong nhiều năm trở lại đây. Năm nay, môn Toán có 36 thí sinh đạt điểm 10; 68 thí sinh đạt 9,75 điểm. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đạt 0,25 điểm nhiều nhất trong 3 môn thi với 135 thí sinh. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm với 4.580 thí sinh, cao hơn 2 điểm so với điểm thi nhiều thí sinh đạt được nhất tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 là 5 điểm. Đặc biệt, có 28.028 thí sinh đạt điểm dưới 5, chiếm tỷ lệ 36,8% tổng số thí sinh tham dự kỳ thi năm nay, giảm gần 19% so với tỷ lệ 55% bài thi dưới điểm trung bình của năm 2024. Kết quả này được đánh giá phù hợp với yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh, đồng thời phản ánh khách quan khả năng vận dụng kiến thức của học sinh cấp THCS.

Sau khi phổ điểm 3 môn thi được công bố, nhiều giáo viên dự đoán năm nay điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT ở tốp đầu sẽ tăng nhẹ, trong khi đó sẽ có một cuộc “rượt đuổi” tùy thuộc vào khu vực tuyển sinh đối với các trường ở tốp giữa. Riêng nhóm trường ở tốp cuối, điểm chuẩn không biến động và nhiều trường phải tiếp tục xét tuyển bổ sung giai đoạn 2 để tuyển đủ chỉ tiêu được giao của năm học 2025-2026.

Điểm chuẩn chuyên và tích hợp đều giảm

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên, năm nay, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thuộc về lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) với 37,5 điểm.

Thí sinh tham gia kỳ khảo sát lớp 6 năm học 2025-2026

Điểm chuẩn cao thứ nhì là lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 37,25 điểm. So với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024, điểm chuẩn ở hầu hết các môn chuyên năm nay giảm mạnh, trong đó giảm nhiều nhất là lớp chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ 37,25 điểm xuống còn 32,25 điểm. Ở chiều ngược lại, một số môn chuyên tăng nhẹ điểm chuẩn như lớp chuyên Sinh, chuyên Sử (cả hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa), chuyên Địa, chuyên Văn (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).

Đối với tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh theo Đề án 5695 (còn gọi là chương trình tiếng Anh tích hợp), điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) với 32,25 điểm; đứng thứ nhì là hai trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1) và THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) cùng mức điểm chuẩn 31 điểm. So với năm 2024, có 7/10 trường THPT tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp giảm điểm chuẩn với mức giảm từ 0,5-3,25 điểm. Trong đó, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) giảm mạnh nhất từ 31,25 xuống còn 28 điểm; 3 trường giữ nguyên điểm chuẩn so với năm ngoái là: THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6), THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), và THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức).

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp xác nhận nhập học từ hôm nay đến hết ngày 25-6. Nếu không xác nhận nhập học, thí sinh được xét tuyển theo 3 nguyện vọng lớp 10 thường. Dự kiến, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thường của các trường THPT công lập sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM công bố vào ngày 26-6.

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa: Điểm chuẩn lớp 6 tăng mạnh Ngày 23-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kết quả khảo sát của thí sinh và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM) năm học 2025-2026. Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 của trường là 73,25 điểm - tăng 5,75 điểm so với điểm chuẩn năm học trước. Từ hôm nay (24-6) đến 16 giờ ngày 28-6, học sinh trúng tuyển đến trường nộp hồ sơ nhập học. Học sinh không nộp hồ sơ nhập học trong thời gian quy định sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 24-6 đến 16 giờ 30 ngày 25-6. Dự kiến kết quả phúc khảo được công bố vào ngày 29-6. Năm học 2025-2026, hơn 4.800 thí sinh đã tham gia kỳ khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của trường là 350 em, tỷ lệ chọi là 1/13,86; đây là tỷ lệ chọi cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. MINH QUÂN

MINH TRANG