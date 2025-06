Công an tỉnh Sóc Trăng triển khai bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Toàn tỉnh Sóc Trăng có 38 điểm thi (tăng 4 điểm thi so với năm 2024), với 11.500 thí sinh tham gia. Theo phương án, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng nắm chặt diễn biến tình hình, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến kỳ thi; bảo vệ an ninh, an toàn trong suốt quá trình in sao, vận chuyển đề thi; tổ chức thi, vận chuyển bài thi và thực hiện công tác giám sát chấm thi; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, đặc biệt chú ý phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra trường hợp lộ, lọt đề thi, thi thuê, thi hộ, các hành vi gây rối trật tự các khu vực thi và chấm thi…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…; kịp thời phát hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo bảo vệ kỳ thi THPT về tình hình liên quan để có biện pháp xử lý, nhất là các trường hợp thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi.

TINH ANH