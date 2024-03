Ngày 5-5, đồng loạt triển khai thu phí không dừng tại 5 sân bay

Thời gian qua, đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị thu phí không dừng đã thi công ở 3 sân bay gồm Cát Bi, Phú Bài và Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngày 26-5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện ra vào sân bay ngày 5-5 tới, đơn vị sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng (ETC) tại 5 sân bay gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Ngoài việc triển khai thử nghiệm thu phí không dừng tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, thời gian qua, đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị thu phí không dừng đã thi công ở 3 sân bay gồm Cát Bi, Phú Bài và Đà Nẵng.

Theo ACV, tại các công trình đang thi công như Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng, ACV cũng sẽ đầu tư luôn trạm thu phí không dừng, giúp giao thông không bị ùn ứ. Chủ phương tiện đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ.

Từ khi triển khai thu phí thử nghiệm tại hai Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ 6-2 đến ngày 19-3, có 203.606 lượt xe qua làn thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và 132.926 lượt xe qua làn thu phí không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thu phí không dừng hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng ra vào sân bay. Ảnh: QUỐC HÙNG

ACV cho biết, qua theo dõi, hệ thống hoạt động ổn định, tỷ lệ các phương tiện thanh toán thành công tại làn ETC chiếm phần lớn, đảm bảo phương tiện lưu thông, thoát nhanh, ngay cả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng không xảy ra ùn ứ. Tỷ lệ khách thanh toán thành công bằng thẻ ETC tại làn thử nghiệm thu phí không dừng đạt khoảng 90%. Số lượng phương tiện đi qua làn thu phí không dừng cao gấp 1,8 lần so với số phương tiện đi qua làn khai thác truyền thống, giảm đáng kể tình trạng tình trạng ùn ứ tại lối ra.

Cả nước hiện có gần 5 triệu ô tô, trong đó 96% đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng. Sau khi triển khai thu phí tự động không dừng tại các sân bay, Bộ GTVT dự kiến áp dụng thu phí ETC nhiều dịch vụ mới như phí cảng biển, bãi đỗ xe, bảo hiểm, đăng kiểm.

Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại các cảng hàng không, sân bay bảo đảm tiến độ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

QUỐC HÙNG