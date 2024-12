Bộ GTVT thúc các địa phương đảm bảo nguồn cát thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo Bộ GTVT, nguồn cung vật liệu cho dự án này đã được xác định 28 triệu m³. Tuy nhiên, việc khai thác phục vụ thi công vẫn còn vướng mắc. Theo kế hoạch, nhu cầu cát để hoàn thành công tác đắp gia tải cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đến tháng 12 cần khoảng 86.000m³/ngày nhưng nguồn cung chỉ đạt trung bình 36.000m³/ngày (cát sông 26.000m³/ngày, cát biển 10.000m³/ngày).

Nguyên nhân là do các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long triển khai thủ tục cấp mỏ chưa đáp ứng tiến độ. Tại tỉnh Đồng Tháp, một số mỏ phải dừng do khai thác quá chiều sâu cho phép.

Tỉnh An Giang triển khai dự án nạo vét sông Vàm Nao để sử dụng khoáng sản thu hồi cung ứng cho dự án nhưng hiện đã dừng khai thác do hết công suất. Địa phương này cũng có 6/9 mỏ dừng khai thác từ cuối tháng 10 do khai thác quá độ sâu hoặc có nguy cơ sạt lở bờ sông.

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp tháo gỡ các vướng mắc trong việc bổ sung nguồn còn thiếu. Trong đó, UBND tỉnh Tiền Giang cần sớm hoàn thiện thủ tục cấp phép các mỏ để đảm bảo cung ứng đủ trữ lượng 2 triệu m³ cho dự án.

UBND tỉnh Bến Tre được đề nghị hoàn thiện thủ tục cấp bản xác nhận đối với 2 triệu m³ cát. UBND các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp cần rà soát, hướng dẫn các nhà thầu hoàn thành thủ tục tăng trữ lượng khai thác các mỏ đã hết trữ lượng được cấp phép khai thác nhưng vẫn còn trữ lượng để cung ứng cho dự án.

