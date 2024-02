Ngày mùng 1 Tết, tai nạn giao thông tăng cao cả ba tiêu chí

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 10-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 35 người, bị thương 66 người. So với ngày 9-2, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 5 người tử vong, tăng 11 người bị thương. Các tuyến giao thông khác không xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.469 trường hợp vi phạm. Trong số này, trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 18,8 tỷ đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.720 trường hợp, dương tính với ma túy 12 trường hợp. Trên đường sắt phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đường thủy có 2 trường hợp vi phạm.

Qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp nhận 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông dịp Tết. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, mùng 1 Tết, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đường phố thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ vào thành phố.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 9-2, tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông ô tô tải tông hàng loạt xe máy. Vào thời điểm trên, ông Ng. V. H. (64 tuổi, trú huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô tải BKS 82D - 002.2x lưu thông trên Quốc lộ 14, khi đến địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah đã tông vào 3 xe máy, do các ông Ng. V. T. (76 tuổi), Ph. A. T. (53 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) và Tr. C. L. k,(35 tuổi, trú thành phố Pleiku) điều khiển đang dừng lại để xem và mua hoa ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Ng. V. T. bị chấn thương sọ não, tử vong tại Bệnh viện Binh đoàn 15; ông Ph. V. T. bị gãy chân, hiện được điều trị tại bệnh viện.



Cũng tại Gia Lai, vào 12 giờ ngày 9-2, chị Ph. Th. Th. M. (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) điều khiển xe mô tô BKS 81R1 - 049.63 đã va chạm với xe đạp do Ph. A. KH. (sinh năm 2013, trú tại tổ 2, phường Hội Phú, thành phố Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cùng thời điểm, xe ô tô bán tải BKS 77C-233.93 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông ngược chiều khi qua hiện trường vụ tai nạn đã đánh lái tránh và tông vào cháu Ph. B. Tr. (sinh năm 2021, trú tại tổ 2, phường Hội Phú) khi cháu bé đi bộ qua đường. Vụ tai nạn khiến cháu Ph. B. Tr. tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Hai nạn nhân trong vụ va chạm xe mô tô với xe đạp bị thương nhẹ.

Theo TTXVN