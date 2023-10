Nghị sĩ Jordan thất bại trong lần bỏ phiếu thứ 3 bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Hạ nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông Jim Jordan, ngày 20-10 đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ 3 cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khiến cơ quan lập pháp này tiếp tục trong tình trạng không có người lãnh đạo và không thể đáp ứng yêu cầu viện trợ cho Ukraine và Israel của Tổng thống Joe Biden.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ, mất 25 phiếu từ phía các nhà lập pháp đảng Cộng hòa của ông, nhiều hơn con số 22 hạ nghị sĩ Cộng hòa phản đối ông ở vòng bỏ phiếu thứ 2 hôm 18-10.

Hạ viện Mỹ đang kết thúc tuần làm việc thứ 3 mà không có người lãnh đạo và không thể xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ USD do Tổng thống Biden công bố ngày 20-10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ và gửi hàng tỷ USD đến Israel và Ukraine.

Hiện chưa rõ liệu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jordan sẽ từ bỏ nỗ lực giành quyền lãnh đạo Hạ viện hay tiếp tục nỗ lực nhằm giành nhiều phiếu bầu hơn. Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ xem xét các lựa chọn của họ tại một cuộc họp riêng sau cuộc bỏ phiếu.