Nghĩa tình công đoàn

Cảm ơn vì công đoàn luôn bên cạnh

Đầu tháng 5, ông Nguyễn Văn My, 65 tuổi, ngụ đường Mã Lộ, phường Tân Định (quận 1, TPHCM) hành nghề chạy xe ôm bất ngờ được Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu cùng đoàn đến nhà thăm hỏi và tặng quà. Chương trình do LĐLĐ quận 1 tổ chức nhằm động viên đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Nhận phần quà 2 triệu đồng tiền mặt và đồ dùng cho gia đình, ông My xúc động bày tỏ: “Tôi tuổi cao, sức yếu lại có bệnh nên lúc nào khỏe thì chạy vài cuốc xe kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, tôi thấy rất ấm lòng”. Ông My là đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm truyền thống quận 1. Ngày còn khỏe, ngoài chạy xe, ông cũng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực chợ Tân Định. Cũng được lãnh đạo đến nhà thăm, tặng quà, ông Mai Văn Hoa, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm truyền thống quận 1, rất xúc động. Ông Hoa cho biết, những lúc gia đình khó khăn, cần hỗ trợ thì tổ chức công đoàn luôn bên cạnh để giúp đỡ gia đình ông, đó là cái ơn ông mãi nhớ.

Tháng công nhân năm nay, LĐLĐ các quận, huyện đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ và chăm lo cho người lao động như trao tặng Mái ấm công đoàn, trao sổ tiết kiệm cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân lao động. Để chăm lo công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt, LĐLĐ quận 5 đã trao 7 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho các đoàn viên, người lao động bị bệnh nan y, hiểm nghèo; trao tặng 17 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho 17 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, LĐLĐ quận 5 còn hỗ trợ 24 công nhân bị tai nạn lao động, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên với số tiền 24 triệu đồng.

Nhằm hỗ trợ người lao động có phương tiện sinh kế lâu dài, LĐLĐ quận 8 đã tặng phương tiện sinh kế là một chiếc xe máy trị giá hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Ngọc Thanh, đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ. Có chiếc xe máy mới thay chiếc xe cũ thường xuyên hư hỏng, ông Thanh mừng rơi nước mắt. Khi được trao chìa khóa, ngồi lên chiếc xe mới toanh, ông Thanh mới tin giấc mơ bao lâu nay của ông đã thành sự thật.

Tiếp sức lúc ngặt nghèo

Vừa qua, LĐLĐ quận Tân Phú cũng triển khai chương trình “Tiếp sức” để chăm lo, trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua phát động, đã có 31 công đoàn cơ sở hưởng ứng. Theo đó, mỗi đoàn viên được nhận sổ tiết kiệm trị giá từ 3-15 triệu đồng. Bà Nguyễn Ngọc Nga, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, cho biết, công trình hướng đến hỗ trợ một phần để giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn lúc ngặt nghèo.

Nhận sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng, bà Hồ Thúy Phượng, nhân viên phục vụ tại một trường tiểu học vô cùng xúc động. Bà Phượng bị bệnh ung thư vú giai đoạn 3, gia cảnh khó khăn nên không có điều kiện chạy chữa. Công đoàn tại trường nơi bà Phượng làm việc đã vận động cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để giúp bà có chi phí điều trị bệnh. Nay nhận được thêm sự chăm lo của tổ chức công đoàn, bà thấy mình không bị bỏ lại trong lúc khó khăn.

Lo cái lo của đoàn viên, công nhân, người lao động, LĐLĐ quận Bình Tân đã phát động mô hình “1+1”: một công đoàn cơ sở nhận chăm lo ít nhất một đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong tháng 4, ngay khi chương trình được phát động đã có 34 người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, đơn vị trên địa bàn quận được các công đoàn cơ sở nhận hỗ trợ trong 12 tháng với mức chăm lo từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình “1+1”, nhiều doanh nghiệp đã chung sức nhận chăm lo với tổng kinh phí hơn 480 triệu đồng. Riêng Công ty TNHH Tươi Mart đã nhận hỗ trợ 15 người lao động bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian 12 tháng. Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân Nguyễn Văn Hải cho hay, mô hình đã tạo được sự lan tỏa, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.