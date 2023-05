Ngô Thanh Vân tham gia phim Hollywood, sắp khởi chiếu tại Việt Nam

Vai diễn mới của Ngô Thanh Vân là trong bộ phim có nhan đề The Creator (Tựa Việt: Kẻ kiến tạo). Bộ phim được xây dựng trên ý tưởng khi trí tuệ nhân tạo (A.I) ngày càng phát triển, các nhà khoa học cũng bắt đầu lo sợ một viễn cảnh máy móc nổi loạn chống lại con người.

The Creator lấy bối cảnh tương lai khi một A.I được tạo ra để bảo vệ con người bất ngờ kích nổ đầu đạn hạt nhân ở Los Angeles (Mỹ), dẫn đến cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc. Phe thua cuộc sẽ phải đối mặt với sự diệt vong.

Joshua (John David Washington) là một tay lính đánh thuê chuyên nghiệp được tuyển dụng để săn Kẻ kiến tạo - một A.I tiên tiến đã phát triển loại vũ khí bí ẩn có đủ sức mạnh để quét sạch con người, kết thúc chiến tranh.

Thế nhưng, Joshua phát hiện ra Kẻ kiến tạo chỉ là một đứa trẻ có tên Alfie (Madeleine Yuna Voyles). Không nỡ ra tay, Joshua buộc phải dẫn Alfie trốn chạy trước sự truy đuổi gắt gao của cả hai phe. Không những vậy, anh còn đứng trước sự chọn lựa tàn khốc nhất - kết liễu một đứa bé hay đứng nhìn nhân loại diệt vong.

Theo tiết lộ của Ngô Thanh Vân, dự án này cô tham gia quay hình vào năm 2022. Nữ diễn viên cũng cho biết, vai diễn của cô trong phim là Kami – một phiên bản nửa người nửa robot.

Trong tạo hình hé lộ từ teaser trailer, hình ảnh của Ngô Thanh Vân khá khác lạ với ngoại hình giống hệt con người nhưng lộ rõ đường cắt ngang mũi để lộ lõi máy trên gương mặt.

Teaser trailer của The Creator chiêu đãi người xem bối cảnh thế giới tương lai độc đáo với đủ loại trang thiết bị, công nghệ hiện đại, công trình kiến trúc khổng lồ, nơi máy móc không khác gì con người. Phần kỹ xảo phim vô cùng mãn nhãn với nhiều cảnh chiến đấu, cháy nổ hoành tráng.

Đạo diễn Gareth Edwards cũng là người đứng sau Godzilla (2014) và Rogue One: A Star Wars Story (2016) nên không khó để xây dựng một thế giới viễn tưởng choáng ngợp.

Ngoài phần hình ảnh bắt mắt, The Creator sẽ còn là câu chuyện mang nhiều tính chiêm nghiệm về nhân sinh quan, ý nghĩa của cuộc sống và cảm xúc, sự tồn tại hay thứ làm nên điểm khác biệt giữa con người và máy móc.

Trước dự án này, Ngô Thanh Vân từng tham gia nhiều tác phẩm đình đám ở Hollywood như: Star Wars: The Last Jedi, The Old Guard, Bright, The Princess và sắp tới là The Old Guard 2.

The Creator dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 29-9.