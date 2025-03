Ngư dân kể lại giây phút tàu cá bị chìm khiến một người tử vong, bốn người mất tích

Sống sót nhờ chiếc can nhựa

Dù đã được đưa về nhà an toàn, nhưng nhiều ngư dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại chuyến ra khơi định mệnh, khiến năm người chết và mất tích. Ký ức kinh hoàng vẫn hằn rõ trên những gương mặt sợ hãi khi họ kể lại vụ việc.

Ngư dân Huỳnh Thế Lưu kể lại giây phút kinh hoàng

Là một trong số 10 người may mắn thoát nạn, ông Huỳnh Thế Lưu (sinh năm 1976, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) nhớ lại: Khoảng 10 giờ ngày 21-3, khi tàu đang di chuyển thì gặp sóng to, gió lớn. Sóng đánh mạnh vào mạn tàu hai lần, nước bắt đầu tràn vào. Chỉ sau vài đợt sóng lớn, mũi tàu dựng đứng, rồi tàu lật úp và chìm dần.

“Khi bị sóng đánh lần đầu, chúng tôi không nghĩ tàu sẽ chìm vì trước đó đã nhiều lần gặp sóng lớn nhưng không sao. Nhưng lần này tàu chìm quá nhanh, không ai kịp mặc áo phao, chỉ biết tự bơi thoát thân”, ông Lưu kể.

Khi đang chới với giữa biển, ông Lưu may mắn vớ được một can nhựa 10 lít và ôm chặt lấy để nổi lênh đênh trên mặt nước. Khoảng 30 phút sau, tàu cá QNa-91769 TS do ông Trần Tấn Sinh (người cùng địa phương) điều khiển đã đến ứng cứu.

Tương tự, ông Lê Văn Thiên (sinh năm 1972, trú xã Tam Quang) cũng chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Sau khi xuất bến, chúng tôi di chuyển đến vùng biển gần quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 100-150 hải lý để đánh bắt. Khi bị nạn, mọi người đang nghỉ ngơi. Lúc nước tràn vào, anh em cố gắng khắc phục nhưng vì tàu vỏ sắt lớn, không ai nghĩ nó sẽ chìm.”

Ngư dân Lê Văn Thiên (đầu tiên từ phải sang)

Tuy nhiên, sóng đánh quá mạnh, nước tràn vào nhanh, các thuyền viên dù thả dù để giữ tàu nhưng bất thành. Chưa đầy 10 phút, con tàu nặng nề lật úp và chìm xuống đáy biển.

“Lúc ấy, ai cũng chỉ biết bơi thật nhanh để thoát thân. Rất may, nhờ đi theo một đoàn bốn tàu, mỗi tàu cách nhau 1-2 hải lý nên khi gặp nạn, anh em cố gắng bám vào những vật nổi trên biển để giữ sức. Một lúc sau, tàu của anh Sinh đến cứu vớt. Giờ chỉ mong lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những anh em còn mất tích”, ông Thiên xúc động.

Tang thương làng chài

Chiều 23-3, phóng viên Báo SGGP có mặt tại nhà các ngư dân gặp nạn. Không khí đau thương bao trùm khi người thân, hàng xóm đến động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình. Hiện, sức khỏe của thuyền trưởng Phan Văn Thành vẫn còn yếu, được gia đình đưa vào phòng nghỉ ngơi.

Nhà thuyền trưởng Thành có đông người đến động viên

Bà Võ Thị Quớt, hàng xóm ông Thành, cho biết: “Nghe tin dữ, tôi đến động viên gia đình. Tàu cá của anh Thành vay mượn hơn 18 tỷ đồng để đóng, chưa kịp thu hồi vốn thì gặp nạn. Hầu hết thuyền viên trên tàu QNa-91769TS đều là họ hàng.”

Thảm kịch càng đau đớn hơn khi hai người thân của ông Thành vẫn mất tích là con trai ruột Phan Văn Yên (sinh năm 1996, máy trưởng) và anh trai Phan Văn Tuyết (sinh năm 1966, thủy thủ). Cả hai không kịp thoát ra ngoài khi tàu chìm. Gia đình suy sụp, vợ con anh Yên khóc cạn nước mắt. Anh Yên là con trai duy nhất trong nhà, mới lập gia đình, hai con còn nhỏ dại.

Người thân và hàng xóm của ngư dân Phan Văn Tuyết vẫn đang mong ngóng tin tức từ khơi xa

Tại nhà ngư dân Bùi Văn Thanh (sinh năm 1973, trú xã Tam Quang) - người hiện vẫn mất tích, không khí im lặng đến nghẹn ngào. Từ khi nhận hung tin, vợ ông - bà Trần Thị Thương khóc suốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm ra biển, miệng liên tục cầu mong phép màu xảy ra.

Trưa 23-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đưa thi thể nạn nhân và các ngư dân sống sót từ cảng cá Đề Gi về địa phương. Đồng thời, chính quyền và lực lượng chức năng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong và mất tích. Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cùng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam tiếp tục kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

