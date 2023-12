Người dân đổ dồn về quê nghỉ Tết Dương lịch

Đông đảo hành khách tại khu vực nhà chờ Bến xe An Sương

Tại TPHCM, chiều tối 29-12, các bến xe trên địa bàn TP, lượng khách tấp nập đổ về, tình hình giao thông tại các điểm này tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Khoảng 18 giờ, Bến xe miền Đông mới đón một lượng lớn khách xếp hàng chờ mua vé. Để đảm bảo thời gian của hành khách, bến xe huy động lực lượng Đoàn Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đẩy hành lý giúp hành khách vào nhà ga, di chuyển lên xe; tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng để phục vụ hành khách.

Tại Bến xe miền Tây, lượng khách ra vào bến tấp nập. Bên trong bến, các dãy nhà chờ được ngồi kín, đa phần là những hành khách đã mua vé và chờ đến giờ lên xe. Lượng khách mua vé chủ yếu tập trung đi các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang... lượng khách ước tính đạt 203,33% so với ngày thường. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự ra vào, bến xe tăng cường lực lượng nhân sự hướng dẫn hành khách đến các quầy mua vé để không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Sắp xếp tài chuyến, điều động phương tiện vận chuyển theo biểu đồ để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Ghi nhận tại Bến xe Ngã Tư Ga, lượng khách tăng 20% so với ngày thường đối với các chuyến TPHCM - Đà Lạt.

Chiều 29-12, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, cán bộ chiến sĩ của các đội/trạm đã đồng loạt ra quân đảm bảo an toàn cho người dân về quê, đi chơi, du lịch dịp Tết Dương lịch 2024. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay từ ngày 30-12-2023 đến 1-1-2024, Phòng PC08 dự đoán nhu cầu đi lại, mật độ phương tiện di chuyển trên các tuyến đường sẽ tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Vì thế, chiều 29-12, CSGT của toàn thành phố đã có mặt ở những điểm nóng, phức tạp có nguy cơ cao xảy ra ùn ứ và ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông. Lực lượng CSGT cũng phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, Công an, thanh niên xung phong… phát tờ rơi tuyên truyền giao thông, phát nước suối và tặng 50 nón bảo hiểm cho người dân lưu thông qua khu vực.

Tại Hà Nội, từ chiều 29-12, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đã trở nên đông đúc. Hàng loạt các tuyến đường đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài như: đường Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường lên cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy… Tại đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện giậm chân tại chỗ hàng giờ đồng hồ không thể di chuyển do tất cả các lối lên xuống, đường gom đều tắc nghẽn. Thông tin từ các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình... cho biết, lượng hành khách ngày 29-12 đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị khoảng 2.500 xe để tăng cường vào các khung giờ cao điểm. Từ chiều 29-12, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã bố trí lực lượng chốt trực tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Thông tin cùng ngày từ Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài, lượng hành khách qua cảng đã tăng dần từ dịp Giáng sinh và dự kiến tăng cao so với ngày thường trong dịp Tết Dương lịch 2024. Dự kiến trong ngày 30-12, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 530 chuyến bay, với 85.600 lượt hành khách, tăng 12%-15% so với Tết Dương lịch 2023. Cảng HKQT Nội Bài đã tăng cường lực lượng trực tại các vị trí thường xảy ra ùn tắc như sảnh trước ga hành khách, làn thu phí sân đỗ ô tô, điểm kiểm soát hạn chế người nhà đưa tiễn... Bên cạnh đó, Cảng HKQT Nội Bài đã thực hiện kiểm tra trực quan ngẫu nhiên; tăng cường phỏng vấn ngẫu nhiên hành khách tại điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân... để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Giải tỏa kẹt xe trên cầu Rạch Miễu bằng phà Có hai sự cố khiến cho tình hình lưu thông hướng về miền Tây không được suôn sẻ. Lúc 15 giờ ngày 29-12, một ô tô chết máy trên cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, trước đó là một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy trên quốc lộ 60, đoạn qua địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Lúc 16 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT Bến Tre và Tiền Giang thực hiện chặn dòng xe từ hướng Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên phía Bến Tre chạy một chiều qua cầu Rạch Miễu để tiếp tục đi TPHCM và các tỉnh miền Đông. CSGT tỉnh Tiền Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện tăng cao và hai sự cố nêu trên nên các phương tiện phải nối đuôi di chuyển chậm. Lực lượng CSGT Bến Tre và Tiền Giang điều tiết các phương tiện qua phà tạm Rạch Miễu để tải giải tỏa kẹt xe cầu Rạch Miễu. 3 chiếc phà 1.000 tấn đang hoạt động hết công suất để giải thoát lưu lượng phương tiện tại bến phà.

