Người đàn ông bị sát hại trong căn nhà ở quận Bình Tân

Sau khi 2 người đàn ông rời khỏi căn nhà ở hẻm đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM thì người dân phát hiện ông C. nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người.

Tối 1-2, Công an quận Bình Tân cho biết vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị sát hại trong căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, ông T.T.C. (sinh năm 1974, ngụ quận Bình Tân) xảy ra mâu thuẫn với 2 người đàn ông trong căn nhà tại hẻm đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A.

Một lúc sau, 2 người đàn ông cự cãi lớn tiếng với ông C. rồi vội vã rời khỏi căn nhà. Người trong nhà kiểm tra thì phát hiện ông C. nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đến 19 giờ cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an đã bắt bắt giữ 1 nghi phạm liên quan tới vụ án.