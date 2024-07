Người đàn ông chém 2 cô gái trong tiệm massage do mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan chức năng xác định vụ người đàn ông chém 2 cô gái trong tiệm massage quận 12 (TPHCM) là do mâu thuẫn tình cảm. Kiểm tra nghi can gây án, người này âm tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ “người đàn ông nghi “ngáo đá” chém 2 cô gái trong tiệm massage” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 23-7, Công an quận 12 (TPHCM) đang giám sát chặt chẽ nghi can Tô Chí Hiếu (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm nên dẫn tới sự việc. Qua test, nghi can Hiếu âm tính với chất ma túy.

Công an phong tỏa hiện trường

Trước đó, sáng 22-7, người dân sinh sống gần tiệm massage ở đường Song Hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nghe tiếng hô hoán. Khi đến nơi, người dân phát hiện Hiếu bị thương, cạnh đó là 2 cô gái với nhiều thương tích.

Nhận tin, công an có mặt đưa 3 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Riêng 2 cô gái sau khi được điều trị đã dần hồi phục.

TRUNG DŨNG