Người dân phường Phú Lợi háo hức đem rác đổi quà

Sáng 31-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Lợi đã tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội văn minh – Xuân nghĩa tình”, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh “Ngày hội Văn minh – Xuân Nghĩa Tình” tại Công viên khu phố Phú Lợi 9

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: trao tặng xe đạp điện và học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, trao quà cho các hộ nghèo, trao tặng mô hình đèn năng lượng mặt trời, mang lại niềm vui và động lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Hội LHPN phường Phú Lợi trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo hiếu học

Tham dự chương trình có bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, lãnh đạo Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi, cùng các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Lợi trao quà cho các hộ gia đình khó khăn

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho rằng, Ngày hội không chỉ là dịp chăm lo an sinh xã hội mà còn là cơ hội phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống.

Niềm vui của bà con nhân dân phường Phú Lợi khi nhận quà vào ngày cuối năm 2025

Dịp này, Hội LHPN phường còn ra mắt mô hình phân loại rác tại nguồn và mô hình Tiểu hoa viên cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh – sạch – đẹp, gắn kết cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Hội LHPN phường ra mắt các công trình ý nghĩa

Người dân tại các khu dân cư có mặt từ sớm, mang theo rác thải đến ngày hội

Từ sáng sớm, nhiều gia đình, hội viên phụ nữ, các em nhỏ đã mang theo chai nhựa, lon nước, vỏ hộp sữa, giấy vụn… được thu gom gọn gàng để đổi lấy những phần quà nhỏ nhưng chan chứa yêu thương.

Những món quà gia dụng được trao đến tay người dân

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Ngày hội văn minh – Xuân nghĩa tình” là sự chia sẻ thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Mỗi chai nhựa được phân loại đúng cách, mỗi bao rác tái chế được gom lại là một hành động nhỏ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường sống".

Cùng những nụ cười rạng rỡ trong ngày cuối năm

