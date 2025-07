Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) do ô nhiễm môi trường

Chiều 21-7, hàng chục người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đã tập trung, ngăn chặn không cho xe rác vào bãi rác này, phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm qua mà chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân chặn không cho xe tập kết rác vào bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: NDCC

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Bùi Tuấn An, Chủ tịch UBND xã An Hiệp, cho biết, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một xe rác đến bãi rác An Hiệp để xử lý rác theo kế hoạch, nhưng bị người dân địa phương ngăn cản, không cho xe vào khu vực bãi.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt để vận động, tuyên truyền, đồng thời cam kết với người dân rằng ngày mai (22-7), đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cùng các ngành liên quan sẽ phối hợp tổ chức khảo sát thực tế tại bãi rác, trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với người dân nhằm tìm hướng giải quyết. Sau khi được vận động, người dân đã đồng thuận giải tán, chiếc xe chở rác cũng buộc phải quay về.

Ao chứa nước rỉ rác bốc mùi hôi thối. Ảnh: NDCC

Theo phản ánh của các hộ dân sống quanh khu vực, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước rỉ rác từ bãi rác An Hiệp thoát ra ngoài, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh đến các cấp chính quyền, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn, đặc biệt vào mùa mưa.

Đây là lần thứ ba trong vòng 3 năm liên tiếp (tháng 7-2023, tháng 7-2024 và nay là tháng 7-2025), người dân địa phương chặn xe rác vì bức xúc trước tình trạng ô nhiễm tái diễn.

Hiện có khoảng 132 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi bán kính 1.000m quanh bãi rác An Hiệp, phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí và nguồn nước. “Mùi hôi bốc lên nồng nặc vào ban đêm, nước đen ngòm tràn ra ruộng, người dân không chịu nổi nữa”, một người dân bức xúc nói.

TÍN HUY