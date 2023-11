Người mắc bệnh tim mạch nên ăn uống thế nào cho đúng?

Dinh dưỡng quyết định hiệu quả điều trị bệnh tim mạch

Một thống kê của Bộ Y tế chỉ ra rằng, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người mất vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong. Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế; với số ca tử vong cao hơn cả ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đái tháo đường cộng lại. Đáng báo động là căn bệnh này có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Không chỉ xuất hiện ở người trung – cao tuổi, tần suất mắc bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi được ghi nhận cao hơn trong những năm gần đây.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), các yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch bao gồm tuổi tác, tăng nồng độ cholesterol, tăng LDL-C (cholesterol xấu), nồng độ HDL-C (cholesterol tốt) thấp, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận mạn, hút thuốc lá, tiền sử gia đình có mắc bệnh tim mạch xơ vữa… Một trong những sai lầm phổ biến của người bệnh tim mạch trong quá trình điều trị là uống thuốc nhưng không điều chỉnh chế độ ăn uống.

“Uống thuốc điều trị nhưng không kiêng khem, giống như đưa chất độc vào cơ thể. Điều này khiến thuốc giảm tác dụng. Đồng nghĩa với việc bác sĩ phải cho thêm nhiều loại thuốc dẫn đến tác dụng phụ, việc điều trị gặp khó khăn, thậm chí biến chứng do chế độ ăn không đúng", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.

Riêng với nhóm bệnh nhân tim mạch nằm viện, vai trò của chế độ ăn uống phù hợp càng quan trọng. Chẳng hạn, người nhồi máu cơ tim phải có chế độ ăn tránh táo bón, sinh hơi; người bị suy tim phải kiểm soát nồng độ sodium trong thực phẩm… Trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh lý nặng như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, phẫu thuật tim hay phẫu thuật mạch máu… có thể sẽ cần đến các phương pháp điều trị dinh dưỡng chuyên biệt, hội chẩn dinh dưỡng.

Xuất phát từ thực tế đó, Vinamilk đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh cho 900 điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế trên cả nước. Các điều dưỡng, nhân viên sẽ được các chuyên gia cũng cập nhật kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc dinh dưỡng cho từng nhóm bệnh cụ thể như tim mạch, suy dinh dưỡng, ung thư, bệnh suy thận mạn… và áp dụng bộ tiêu chuẩn chẩn đoán, can thiệp, lượng giá điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

Cần tăng cường dinh dưỡng cho tim mạch

Tại buổi tập huấn, các điều dưỡng còn được giới thiệu các dòng sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ cho các nhóm bệnh thường gặp ở người cao tuổi, trong đó có bệnh tim mạch.

Với danh mục hơn 250 sản phẩm, Vinamilk mang đến các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng của nhiều thế hệ người Việt Nam, bao gồm cả nhóm có bệnh lý. Điển hình là các sản phẩm sữa chua uống men sống Probi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức đề kháng với 65 tỷ lợi khuẩn trong mỗi lốc 65ml; sữa chua ăn Vinamilk lên men tự nhiên, giàu dưỡng chất và vitamin giúp khỏe tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng…

Đặc biệt, sản phẩm Sure Prevent Gold đã được chứng minh lâm sàng trên các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy về khả năng tốt cho tim mạch nhờ bổ sung các thành phần như Sterol Esters thực vật, Omega 3 – DHA. Theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ, thực phẩm chứa ít nhất 0,65g sterol esters thực vật trên một khẩu phần, với liều dùng 2 lần mỗi ngày, cùng chế độ ăn ít béo no và ít cholesterol giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Một ly Sure Prevent Gold đã được tính toán để cung cấp đủ 0,65g sterol esters thực vật. Ngoài ra, Sure Prevent Gold còn chứa 39 dưỡng chất vàng, giúp người lớn tuổi ăn ngủ ngon, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ xương khớp chắc khỏe, hỗ trợ trí nhớ.

Cũng trong chương trình tập huấn, Vinamilk và Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tiếp tục giới thiệu quyển sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh được tái bản lần thứ nhất đến đông đảo hội viên và những người quan tâm.

Với mục tiêu chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt, Vinamilk không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam. Cùng với đó, Vinamilk luôn đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng hành cùng Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam cũng là một trong các hoạt động nổi bật của Vinamilk nhằm “mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao với cuộc sống con người và xã hội”.