Người phụ nữ cố tình đốt vàng mã trong tòa nhà tập thể

Chiều 31-5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ đốt vàng mã trong khu tập thể, khiến khói và tàn bay khắp nơi. Khi bị nhắc nhở, nhỡ xảy ra cháy thì ai cứu, ai chịu trách nhiệm? Người phụ nữ trong video còn cho rằng, mình sống ở đây 40 năm qua, chưa bị cháy bao giờ, người đàn ông đứng cạnh cũng cho rằng cứ đến ngày lễ là người dân tiến hành đốt vàng mã tại khu vực này.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác định khu vực người phụ nữ đốt vàng mã tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH và Công an phường Thành Công có mặt, tuyên truyền, xử lý.

Sự việc được xác định vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31-5, người trong video là bà Lê Thị Tuyết H., trú tại khu tập thể Thành Công, phường Thành Công đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4, của khu tập thể. Khói và tàn bay tro bay làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân lân cận và tiềm ẩn nguy cơ cao cháy, nổ.

UBND phường Thành Công sau đó đã phối hợp cùng Công an phường Thành Công, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an quận Ba Đình) yêu cầu bà H. đến trụ sở UBND phường làm việc.

Tại đây, đại diện chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo nội dung hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC của bà H. về hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm (cầu thang bộ thoát nạn của nhà) vi phạm khoản 3, Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. về hành vi "Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm", mức tiền phạt 4 triệu đồng; đồng thời yêu cầu bà H. cam kết không được phép tái phạm hành vi trên.

Cơ quan chức năng cho hay, qua sự việc trên, có thể nhận thấy được ý thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC của người dân chưa cao, còn chủ quan, thờ ơ trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực nâng cao ý thức cũng như kiến thức về PCCC-CNCH cần được tăng cường, đẩy mạnh, đặc biệt tại các khu chung cư, nhà tập thể cũ để tối ưu hiệu quả; kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn gây ra, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP Hà Nội.