Nguyên nhân các lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt

Công an xác định các lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thực hiện sai quy trình trong khám chữa bệnh với người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa như Báo SGGP đã thông tin, ngày 19-6, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng.



Đến nay, C02 đã bắt giữ, triệu tập 13 viên chức của viện này. Qua điều tra, công an xác định, 13 bị can này liên quan đến việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định, điều trị Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1963, ngụ quận 1, TPHCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) - bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TVDT BĐS Hoàng Kim Land, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, bỏ trốn khỏi viện vào tháng 3-2024.



Bộ Công an đã bắt giữ, triệu tập 13 viên chức của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Theo điều tra, năm 2017 đến năm 2019, Hiền cùng đồng phạm dùng pháp nhân các công ty trên ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất tại dự án "ma" ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức… Nhận tiền khách xong, nhóm Hiền không thực hiện theo cam kết mà trốn tránh, chiếm đoạt gần 816 tỷ đồng.

Sau khi công an khởi tố, bắt Hiền (cùng đồng phạm), gia đình Hiền đưa ra kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TPHCM (năm 2016) chứng minh Hiền bị tâm thần. Từ đó, công an tạm đình chỉ điều tra và để có căn cứ xử lý hành vi của Hiền nên quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

Từ năm 2019 đến năm 2020, cơ quan chức năng trưng cầu giám định với Hiền ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội).

Tháng 10-2020, do mâu thuẫn kết quả nên Cơ quan CSĐT quyết định trưng cầu giám định lại lần thứ 2 ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, giám định lại pháp y tâm thần với Hiền. Tháng 12-2020, Bộ Y tế có quyết định thành lập Hội đồng giám định lại lần thứ 2.

Cơ quan chức năng đưa Hiền đi chữa bệnh

Tháng 1-2021, cơ quan chức năng có kết luận giám định lại lần 2 với nội dung: "Trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019 và tại thời điểm giám định (10-2020), Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F25.2. Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

2 tháng sau, công an khởi tố Hiền và Viện KSND TPHCM quyết định đưa Hiền đi bắt buộc chữa bệnh. Ngày 23-3-2021, công an giao Hiền cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để bắt buộc chữa bệnh. Ngày 16-3-2024, viện này có thông báo gửi Cơ quan CSĐT về việc Hiền bỏ trốn.

Ngày 24-5, công an bắt giữ giao Hiền cho Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để tiếp tục chữa bệnh. Công an xác định, Hiền bỏ trốn là do lãnh đạo viện này, Khoa Giám định và Khoa điều trị bắt buộc nữ làm sai quy trình trong khám chữa bệnh với người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

CHÍ THẠCH