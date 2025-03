Nhà báo Mỹ cảnh báo sẽ công khai thêm nội dung trong nhóm chat Nhà Trắng

Tổng biên tập tờ The Atlantic, Jeffery Goldberg, người tình cờ được thêm vào một nhóm chat bao gồm nhiều quan chức cấp cao của Nhà Trắng, cảnh báo rằng ông có thể sẽ công khai thêm nhiều nội dung từ các cuộc trao đổi trong nhóm.

Tổng biên tập The Atlantic, Jeffery Goldberg. Ảnh: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn ngày 25-3 với tờ The Hill, ông Goldberg cho biết: “Tôi hiểu phản ứng phòng thủ này. Nhưng tôi cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải tôn trọng nguyên tắc rằng thông tin an ninh quốc gia cần được xem trọng”.

Ông cũng úp mở về khả năng công khai thêm thông tin trong thời gian tới: “Có thể trong vài ngày tới, tôi sẽ nói: ‘Được rồi, tôi có một kế hoạch để công khai nội dung đã được kiểm tra này.’ Nhưng tôi chưa thể khẳng định điều đó ngay bây giờ”.

Ngày 24-3, ông Goldberg gây chấn động khi tiết lộ về nhóm chat trên ứng dụng Signal mà ông vô tình được thêm vào. Nhóm chat này bao gồm các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, như:Pete Hegseth – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ; Mike Waltz – Cố vấn An ninh Quốc gia; JD Vance – Phó Tổng thống Mỹ; Marco Rubio – Ngoại trưởng Mỹ;...

Ban đầu, Goldberg tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của nhóm chat, vì ông không nghĩ rằng các quan chức an ninh quốc gia Mỹ lại thảo luận kế hoạch quân sự quan trọng qua ứng dụng nhắn tin này. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện các quan chức đã trao đổi chi tiết về kế hoạch tấn công lực lượng Houthi ở Yemen, bao gồm: mục tiêu tấn công; loại vũ khí được triển khai; trình tự thực hiện chiến dịch.

Đáng chú ý, chỉ hai giờ sau khi Goldberg tiếp cận được những thông tin này, Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen vào ngày 15-3.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 25-3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe khẳng định rằng nội dung trao đổi trong nhóm chat không chứa thông tin mật.

Ngày 24-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng "không ai nhắn tin về kế hoạch tấn công”. Ông còn gọi Tổng biên tập Goldberg là “kẻ gian dối, mất uy tín, tự xưng là nhà báo và liên tục phát tán tin đồn thất thiệt”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes đã xác nhận sự tồn tại của nhóm chat và cho biết chính quyền đang điều tra lý do một số tài khoản ngoài ý muốn bị thêm vào. Ông nhấn mạnh rằng "chiến dịch chống Houthi vẫn diễn ra thành công, không có mối đe dọa nào đối với quân đội hoặc an ninh quốc gia”.

Các quan chức Mỹ đã sử dụng Signal để trao đổi công việc, nhưng ứng dụng này có thể bị tin tặc tấn công. Dù được đánh giá là có mức độ bảo mật cao hơn nhiều ứng dụng nhắn tin thông thường nhờ mã hóa đầu cuối, nhưng vụ việc lần này vẫn đặt ra lo ngại về an ninh thông tin trong chính phủ Mỹ.

Theo TTXVN