Nhà sách khan hàng, phụ huynh tìm mua sách giáo khoa chương trình mới ở đâu?

* PHÓNG VIÊN: Tính đến hôm nay (18-8), tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch đặt ra, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN):

Về công tác in, tính đến ngày 17-8-2023, NXBGDVN đã hoàn thành in và nhập kho SGK các lớp với số lượng như sau: SGK các lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2000) hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch, tương ứng 24,8 triệu bản. SGK các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch, tương ứng 84,6 triệu bản. Riêng SGK lớp 4, 8, 11 (ba khối lớp triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2023-2024) hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch, tương ứng 51,41 triệu bản.

Về công tác phát hành, SGK các khối lớp đang được bày bán tại cửa hàng bán lẻ thuộc các đơn vị thành viên của NXBGDVN và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.

Hiện NXBGDVN đã cung ứng đủ số lượng đặt hàng SGK các lớp của các địa phương, đồng thời đang tiếp tục cung ứng số lượng phát sinh của một số tỉnh/thành phố, đảm bảo học sinh có đủ SGK trước khi năm học mới bắt đầu.

* PHÓNG VIÊN: Trên thực tế, phụ huynh phản ánh rất khó tìm mua đủ bộ SGK ở các nhà sách, đặc biệt 3 khối lớp bắt đầu triển khai chương trình mới. Ông có thể lý giải vì sao xảy ra tình trạng này và phía nhà xuất bản có khuyến nghị gì với phụ huynh?

- Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN):

Tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXBGDVN và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc có đủ SGK thuộc 2 bộ sách gồm "Chân trời sáng tạo", "Kết nối tri thức với cuộc sống" do NXBGDVN phát hành.

Tại TPHCM, phụ huynh và học sinh muốn tìm mua đủ bộ SGK có thể đến các địa chỉ sau để mua sách:

- Cửa hàng Sách giáo dục: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TPHCM. Kênh bán sách trực tuyến: https://phuongnamretail.vn/

- Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam: 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TPHCM.

- Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương: số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TPHCM.

- Cửa hàng số 123 Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TPHCM.