Nhà sản xuất Minh Hà: Áp lực lớn nhất là phim phải hoàn vốn

* PHÓNG VIÊN: Tính đến chiều 10-5, Lật mặt 7 - Một điều ước đạt doanh thu 330 tỷ đồng, trở thành phần phim thành công nhất trong series Lật mặt (theo Box Office Vietnam). Là người đứng sau thành công của cả 7 phần, điều gì khiến chị tự tin trong phần phim mới này?

* NSX MINH HÀ: Sau khi làm Lật mặt 6, vì lý do sức khỏe, tôi từng có ý định sẽ nghỉ ngơi một năm. Nhưng khi nghe anh Hải kể về đường dây câu chuyện - về mối quan hệ trong một đại gia đình, đặc biệt là giữa người mẹ già với cuộc sống của những đứa con với đủ mọi cung bậc cảm xúc, tôi đã nói với anh Hải nhất định phải làm bộ phim này cho năm nay. Tôi nghĩ, sau một thời gian dịch bệnh và khó khăn về kinh tế, ai cũng phải trải qua rất nhiều vấn đề. Bộ phim giúp mọi người giải tỏa hoặc có dịp nhìn lại để có phương án giải quyết cho cuộc sống của chính mình.

Khi đọc kịch bản, tôi thấy có nhiều sự đồng cảm. Anh Hải từng hỏi tôi: “Theo em, trách nhiệm thuộc về ai? Là những đứa con hay cha mẹ phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình?”. Anh nói, qua bộ phim, anh muốn đặt câu hỏi này cho cả những người con, các bậc cha mẹ và chính bản thân mình. Tôi tin, ai cũng sẽ có câu trả lời.

* Đồng hành cùng chồng hơn 10 năm, chị thấy mình trưởng thành như thế nào trong vai trò NSX?

* Tôi làm sản xuất cho anh Hải từ phần đầu tiên nhưng tương đối kín tiếng và không xuất hiện nhiều. Tôi không biết mình đã trưởng thành như thế nào vì mỗi phần phim đều rất mới mẻ. Những kinh nghiệm của bộ phim trước đôi khi không áp dụng được nhiều trong phim mới. Phim ảnh là lĩnh vực sáng tạo, đổi mới không ngừng. Bản thân tôi không chỉ tự học mà luôn phải cập nhật từ các bạn trẻ, môi trường xung quanh... Nhưng ít nhất tôi tin mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học, trong đó không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thành công. May mắn là tôi luôn có những cộng sự đi cùng mình từ phần đầu tiên và đặc biệt, luôn có khán giả kề bên.

Minh Hà luôn là người sát cánh bên cạnh Lý Hải trong series Lật mặt. Ảnh: ĐPCC

* Áp lực lớn nhất của chị trong vai trò NSX là gì?

* Làm sao để bộ phim ít nhất phải hoàn vốn. Nếu phim không được khán giả đón nhận, NSX sẽ mất trắng khoản đầu tư và rất khó để làm bộ phim tiếp theo. Vậy nên, NSX phải cân đối để có một bộ phim được đầu tư phù hợp, có chất lượng tốt, nhưng vẫn đảm bảo mình có thể thu hồi vốn. Còn chuyện phim có lời thì tính sau.

Chưa bao giờ bắt đầu một dự án mới mà tôi nhắm tới một con số nào đó. Bởi giữa việc mình đặt ra và mình đi được đến đâu còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Điều một NSX có thể tính được là làm sao cho dự án của mình vẫn có thể tiếp tục và chất lượng mỗi ngày một tốt hơn.

* Vậy chị đã làm điều đó như thế nào trong suốt series Lật mặt?

* Đối với phim của anh Lý Hải, có một thuận lợi đó là anh là người viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất với tôi. Do đó, chúng tôi có thể kiểm soát được về kịch bản và nội dung mà không ảnh hưởng đến câu chuyện kinh phí.

* Chị có nghĩ, vì khán giả rất yêu mến Lý Hải - Minh Hà nên đôi khi họ sẵn sàng bỏ qua một vài lỗi?

* Ông bà ta có câu “yêu nhau củ ấu cũng tròn”. Tôi cũng thấy như vậy. Nhưng cả tôi và anh Hải đều luôn đọc cẩn thận mọi ý kiến khen chê mỗi khi phim ra mắt. Tất nhiên, khi đọc những lời chê cũng phải chọn lọc, rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình tốt hơn. Con người sinh ra không ai hoàn hảo. Dù có thành công, nổi tiếng và tài ba như thế nào đều sẽ có khiếm khuyết. Điều quan trọng là mình biết tiếp thu, học hỏi mỗi ngày để tiến bộ hơn và không bao giờ giậm chân tại chỗ.

* Quan sát thị trường điện ảnh Việt thời gian gần đây, chị có đánh giá như thế nào?

* Theo tôi, rất khó để so sánh phim này với phim kia. Để một bộ phim thành công cần rất nhiều yếu tố. Tôi nhận thấy nhiều phim không có ngân sách lớn nhưng họ vẫn thành công.

Là một NSX, tôi cảm thấy khán giả Việt thật sự rất ủng hộ phim Việt. Như series phim Lật mặt liên tiếp mấy năm đều phải đối đầu với bom tấn nước ngoài. Thời điểm đó, phim Việt luôn ở thế khó và chúng tôi luôn phải làm việc với 500% công lực. Tôi nghĩ đây là thời điểm các đạo diễn, nhà làm phim Việt nên phát huy bởi đang được sự yêu thương đón nhận của khán giả.

* Nhưng cũng có nhận định: khán giả Việt luôn thay đổi và rất khó đoán?

* Chính vì vậy, NSX cũng phải thay đổi liên tục theo thị hiếu khán giả, không nên rập khuôn nhàm chán. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội hoặc các hình thức giải trí rất đa dạng, mỗi nhà làm phim phải tự nghĩ ra cho mình những điều mới mẻ, tự cố gắng để tiến bộ hơn và làm mới mình liên tục. Điều đó khó, nhưng vì mình hoạt động trong lĩnh vực này thì bắt buộc phải làm chuyện đó.

* Chị đã kêu gọi sự đồng hành của các nhà đầu tư trong bối cảnh khó khăn như hiện nay?

* Vì hai vợ chồng tôi cùng làm sản xuất nên ngay từ đầu đã phải tính toán với nhau làm sao bộ phim được đầu tư trong ngân sách mình có, khả năng hoàn vốn cao nhất. Chúng tôi cũng không tự tạo áp lực về doanh thu cho mình. Mục tiêu quan trọng nhất chúng tôi đặt ra là sẽ còn được tiếp tục làm phim.

May mắn là điều tất nhiên phải có, như ông bà ta vẫn nói “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Nhưng nếu không có sự nỗ lực, thì may mắn cũng là vô ích. Nếu mình không làm, may mắn cũng sẽ không đến hoặc không tận dụng được điều đó. Theo tôi, may mắn mang tính tiền đề, bắt buộc chúng ta phải nỗ lực, cố gắng mỗi ngày và không chỉ dựa vào nó.

Một năm có 365 ngày và chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm phim. Như thời điểm năm 2020, sau khi dời lịch đến lần thứ 3, cuối cùng phim cũng rơi vào thời điểm tháng 4. Và nó đã trở thành một thói quen, phim sản xuất và được ra mắt đúng dịp này. Tôi rất tin câu nói, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Và ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định chỉ ra mắt dịp 30-4 nên mọi thứ được định theo đúng quy trình đó. Đến bây giờ, khi khán giả đã quá quen thuộc thì không có lý do gì mình phải để khán giả ngóng chờ và không ra phim dịp này.

VĂN TUẤN thực hiện