Nhà văn trẻ Huỳnh Trọng Khang ra mắt tác phẩm "Khu rừng trong chai"

Tác phẩm kể về hành trình phiêu lưu của cậu bé An An, bắt đầu từ khi cậu được trao cho một hạt giống lạ. Mang theo giấc mơ về cây đậu thần khổng lồ, An An gieo hạt vào một cái chai thủy tinh. Trong thế giới bao bọc khép kín, hạt giống lặng lẽ nảy mầm, lớn lên, sinh sôi nảy nở tạo nên cả một khu rừng.

Với sự kết hợp của họa sĩ trẻ Nguyễn Nhân, tác phẩm mang một diện mạo đầy màu sắc. Không chỉ các bạn đọc nhỏ tuổi mà ngay cả những bạn trẻ, các bậc phụ huynh cũng sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và hào hứng khi theo dõi hành trình của cậu bé An An từ nhỏ cho đến khi trở thành một cụ ông 101 tuổi. Quan trọng hơn, thông qua tác phẩm của mình, tác giả khéo léo gửi gắm thông điệp về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong bối cảnh khí hậu có nhiều biến đổi phức tạp như hiện nay.