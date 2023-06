Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đã giảm lợi nhuận sách giáo khoa

Liên quan đến vấn đề giá sách giáo khoa (SGK) lớp 4, lớp 8 và lớp 11 bản mới tăng cao so với giá SGK hiện hành mà gần đây dư luận quan tâm, ngày 15-6, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) đã có thông tin phản hồi.

NXBGD cho biết, các bộ SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 của NXBGD đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt gồm “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo” sẽ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2023-2024. NXBGD đã hoàn thành việc kê khai giá theo quy định.

NXBGD cho rằng, năm 2023, mặc dù các chi phí đầu vào (vật tư, công in) không ngừng tăng, tuy nhiên NXBGD đã tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán SGK lớp 4, 8, 11. Các bộ SGK của NXBGD hiện đang có mức giá thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt. Ví dụ bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có mức giá thấp hơn từ 22%-26% so với giá các bộ sách của các nhà xuất bản khác (chưa gồm sách tiếng Anh; các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11).

Cùng với việc tiết giảm lợi nhuận và các chi phí khác, NXBGD đã tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành (chiết khấu) để giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước (phí phát hành bao gồm các chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân công). Giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% - 6% so với SGK lớp 3, 7, 10 áp dụng từ năm học trước trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách).

Cũng theo NXBGD, năm 2023, NXB tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. NXBGD sẽ dành kinh phí lớn hơn để tặng SGK miễn phí cho học sinh, sách cho các thư viện trường học trong cả nước và tặng học bổng cho học sinh.

Đồng thời, để phụ huynh, học sinh có thể mua SGK thuận tiện hơn, NXBGD đã tăng cường hệ thống bán lẻ, kênh bán hàng trực tuyến… Đường dây nóng của NXBGD (0344.181.018) duy trì hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ để hỗ trợ phụ huynh, học sinh các vấn đề liên quan đến SGK.

Ngành giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) từ năm học 2020-2021. Hiện, chương trình được áp dụng với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Từ năm học mới 2023-2024, đến lượt khối 4, 8, 11 và đến năm 2025, tất cả khối lớp sẽ học theo chương trình mới. Lộ trình thay sách cuốn chiếu cũng được thực hiện song song với chủ trương "một chương trình, nhiều SGK", bỏ độc quyền xuất bản SGK.

Khi thực hiện xã hội hóa SGK với nhiều bộ sách, giá SGK chương trình mới cao gấp 2-3 lần sách cũ đã gây ra tranh luận suốt 3 năm qua. NXBGD, Bộ GD-ĐT cũng đã giải trình việc giá SGK mới cao là do số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn; việc biên soạn, xuất bản được thực hiện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp, không được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; sách mới khổ lớn hơn 1,2 lần sách cũ; sách có nhiều hình ảnh... nên đội giá công in lên.

Giá SGK đã được đưa vào dự thảo Luật Giá (sửa đổi) mà kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV lần này đang thảo luận, xem xét thông qua. Theo đó, Nhà nước quy định mức giá trần với SGK để bảo đảm quyền lợi người học.

Hiện nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông cũng đang tiến hành giám sát nội dung này. Đây là 1 trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023. Dự kiến, tháng 8-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe đoàn giám sát báo cáo.