Nhạc Việt cuối năm: Sôi động và rực rỡ

Bùng nổ sản phẩm

Thị trường âm nhạc dịp cuối năm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi những cái tên nghệ sĩ từ gạo cội đến mới debut (ra mắt) sản phẩm âm nhạc. Không chỉ chú trọng vào hình thức đĩa đơn (single) hay MV như những năm trước, các ca sĩ còn chịu khó đầu tư thực hiện EP (đĩa nhạc mở rộng), album, live concert, liveshow, mini show… Nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chi “mạnh tay” từ concept hình ảnh, đầu tư phát hành album vật lý đến show diễn trực tiếp.

Giữa tháng 11, Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen khi ra mắt bản hit mới Vì em tất cả trên các nền tảng xem và nghe nhạc trực tuyến. MV được quay dưới hình thức one-shot để giữ được toàn bộ cảm xúc của nhân vật chính, do Mỹ Tâm thể hiện. MV cũng được thực hiện dưới dạng video dọc để tăng trải nghiệm của khán giả khi xem trên các thiết bị di động.

Ca khúc sẽ lần đầu hát live trong liveshow My Soul 1981 của cô tại Hạ Long vào ngày 9-12. Hiện tại, dù việc mở bán chính thức chưa diễn ra, nhưng các hạng vé đêm nhạc này đã được đặt mua hết thông qua hình thức “book vé sớm”.

Chỉ 5 ngày sau MV của Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà tung MV Gặp đúng lúc, Yêu đúng người (Châu Đăng Khoa sáng tác) do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn. MV của cô có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời đông đảo, trong đó có 5 người mẫu team Hồ Ngọc Hà tại The New Mentor.

Gần nhất, chiều 28-11, nhà sản xuất - nhạc sĩ Khắc Hưng tung album Người lạ trong mơ, chính thức lấn sân ca hát. Trước đó, tối 27-11, MV Miền đất hứa - sản phẩm âm nhạc kết hợp của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cũng được ra mắt.

Trước đó nữa, ca sĩ Văn Mai Hương trình làng album thứ tư Minh Tinh - The Actress với sự đồng hành của nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Miu Lê cũng chính thức ra mắt MV Cô đơn đã quá bình thường, mang hình ảnh lẫn câu chuyện mới lạ.

Chủ đề nỗi cô đơn được Miu Lê “nhân rộng” và khắc sâu qua 5 trải nghiệm đến từ 5 vị khách mời là Trường Giang, Võ Hoàng Yến, Trịnh Thăng Bình, Duy Khánh, Ánh Viên. Với concept “rạp chiếu phim ngoài trời” mới lạ, Miu Lê và 5 khách mời mang đến những câu chuyện “lần đầu được kể”.

Ca sĩ Miu Lê mới mẻ trong MV “Cô đơn đã quá bình thường”

Những gương mặt cũ cũng nhập cuộc theo nhiều cách khác nhau. Quán quân Vietnam Idol 2008 Quốc Thiên kết hợp nhạc sĩ Hoài Sa ra mắt MV Hơn 1000 năm sau đầu tháng 11. Lân Nhã phát hành album thứ 2 mang chủ đề Nhiên. Đây là album nhạc Trịnh đầu tay anh thực hiện sau hơn 10 năm đi hát.

Mới đây nhất, ngày 31-11, Nguyễn Phi Hùng trình làng MV Bài ca đất phương Nam (sáng tác Lư Nhất Vũ - Lê Giang) ghi lại những hình ảnh thương nhớ, như cánh đồng mùa nước nổi, cảnh len trâu, vịt chạy đồng, lấy mật ong giữa rừng U Minh - Cà Mau, hay cảnh mùa gặt...

Ngoài ra, có thể liệt kê hàng dài các album, EP liên tục ra mắt thời gian qua: Cho cuộc tình đã mất (Đàm Vĩnh Hưng), MônangeL - Nữ thần mặt trăng (Bùi Lan Hương), Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó (Hieuthuhai), Đánh đổi (Obito), EP Lovely (Lyly), EPIC (hooligan)…

Các nghệ sĩ khác cũng đang rục rịch chuẩn bị ra sản phẩm mới. Có thể thấy, số lượng sản phẩm phủ đều cả giới mainstream (ca sĩ thị trường) lẫn underground/indie (độc lập), với nhiều thể loại phong phú.

Sự mới mẻ và những chờ đợi

So với những năm trước, số lượng liveshow, live concert dịp cuối năm nay nhiều, hoành tráng một cách bất ngờ. Các đêm nhạc đã diễn ra như: Tựa như gió phiêu du của nhạc sĩ Đức Trí, 1589 của Trung Quân, Một mình bao la của Đỗ Bảo, Người bình thường của Vũ Cát Tường, Mùa thu giấu em của Ngọc Anh… hay My Soul 1981 của Mỹ Tâm, Thu ca của Thu Minh sắp tới, có sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ.

Ca sĩ Trung Quân “bùng nổ” với liveshow “1589”

Trong các tháng cuối năm 2023, âm nhạc Việt bùng nổ với nhiều liên hoan, lễ hội, đêm nhạc với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao quốc tế. Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa 2023 trở lại đầy ngoạn mục cuối tháng 10, thu hút hàng ngàn khán giả với sự tham gia trình diễn của nhóm nhạc Bức Tường, rapper Suboi, ban nhạc Mongdoll đến từ Hàn Quốc, cặp đôi Fergessen (Pháp), GoodLuck (Nam Phi), Forgotten Future (Mỹ), Lydmor (Đan Mạch)…

Nối tiếp đó là Đại nhạc hội Wow K-music festival in Vietnam (21 và 22-10), chuyến lưu diễn Arean 52 của Bambam (21-10), The wild dreams tour của nhóm nhạc Weslife (22-11), Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò Dô 2023 (tháng 12) đón nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc và các nước; cuối tháng 12, TP Hà Nội đón nhóm nhạc đầu tiên của nhạc hội Open air #2 Festival Hanoi 2023…

Các album được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu sản xuất đến hoàn thiện; hàng chục buổi diễn âm nhạc định vị Việt Nam lên “bữa tiệc” âm nhạc tầm thế giới. Nhưng, có một điều phải nhìn nhận, đời sống thưởng thức của khán giả hiện nay rất đa dạng, đa chiều. Khán giả có nhiều lựa chọn xem - nghe nghệ sĩ, xem ở Việt Nam, hay đi nước ngoài “coi show”. Do đó, giữa bối cảnh nhạc Việt sôi động, các nghệ sĩ và ê kíp cần những hoạch định dài hơi hơn. Thị trường vẫn đang đợi… đỉnh, đợi những sáng tác hay hơn, xứng tầm thời đại hơn.

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - Hò Dô 2023 với chuỗi hoạt động kéo dài liên tục từ tháng 9 đến tháng 12-2023 và khép lại với điểm nhấn là ba đêm nhạc “Hozo Super Fest” (22, 23 và 24-12) tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Đêm đầu tiên sẽ có sự tham dự của ca sĩ Charlie Lim đến từ Singapore và nhóm nhạc Otyken (Nga) cùng 5 đại diện Việt Nam gồm Binz, GreyD, nhóm nhạc Chillies, dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra và DJ Hoaprox. Tối 23-12 là nhóm nhạc K-pop có thành viên người Việt Tempest, nhóm nhạc Kurrock, Good Morning Everyone, ca sĩ Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, DJ Minji và DJ Vinjaz ft. MC Goku. DJ hàng đầu thế giới Don Diablo, nhóm nhạc El Pony Pisador, Vortexx và ca sĩ Thu Minh, nhóm nhạc Dalab sẽ là dàn nghệ sĩ của đêm diễn cuối cùng.

TIỂU TÂN