Khán giả “giận tím người” vì trải nghiệm chưa tương xứng, ban tổ chức show Weslife nói gì?

2 đêm diễn của Westlife tại Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) thuộc khuôn khổ tour diễn The Wild Dreams Tour. Trong đêm diễn đầu tiên, có khoảng 85-95% lượng khán giả mua vé đến sân tham dự (so với số lượng 15.000 vé được bán).

Shane, Nicky, Kian và Mark khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, chào đón nồng nhiệt. Khi các ca khúc My love, I lay my love on you, Uptown girl, Nothing’s going to change my love for you, If i let you go, You raise me up... vang lên, khán giả cùng hòa giọng với nghệ sĩ. Đó là những khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả tiếc nuối khi một vài bản nhạc không được trình diễn trong đêm này như: Soledad, You make me feel… Bên cạnh đó, khâu tổ chức chương trình tồn tại một số vấn đề khiến khán giả có những trải nghiệm không tốt, bức xúc ngay trong đêm diễn và vào fanpage của ban tổ chức để lên tiếng. Có khán giả còn cho rằng giọng hát của các anh đã “cứu” khâu tổ chức.

Cụ thể, khán giả bức xúc vì các khu vực ngồi có một số lượng ghế xấu, bẩn; một số khu vực bị che khuất tầm nhìn bởi lều kỹ thuật, giàn giáo, khung sắt. Trước đêm diễn, khán giả mua vé trên khán đài đã “giận tím người” vì ban tổ chức bán thêm vé đứng giá rẻ 600.000 đồng, và tầm nhìn của họ thật sự xấu hơn so với khu vực vé đứng. Ban tổ chức trong đêm diễn đã xin lỗi và di chuyển một phần khán giả từ khu vực khuất tầm nhìn của CAT3 xuống khu CAT2L, CAT2R.

Trước các vấn đề này, bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO - đơn vị tổ chức show diễn tại Việt Nam, cho biết, ban đầu ban tổ chức dự kiến không dựng khu vực lều kỹ thuật giữa sân nhưng chiều 21-11 nhóm kỹ thuật của Westlife thấy tình hình có khả năng mưa ảnh hưởng thiết bị kỹ thuật của họ nên yêu cầu làm một lều kỹ thuật.

“Chúng tôi đã nâng hạng ghế cho khán giả, nên sau đó không bị ảnh hưởng nữa. Bên phía Weslife có gửi lời xin lỗi khán giả vì xuất hiện lều kỹ thuật vào giờ chót. Ngoài ra, ban tổ chức cũng nói thêm là trước đêm diễn TPHCM có mưa to nên nhiều ghế ngồi chưa kịp làm sạch. Tình trạng mất vệ sinh còn đến từ việc ăn uống của khán giả nữa. Ban tổ chức hứa sẽ cải thiện các vấn đề trong đêm nhạc thứ hai”, đại diện ban tổ chức nói.